Montres d’aviateur 2024 : Hamilton, Stowa et Laco dévoilent leurs nouveautés qui vont vous faire décoller

Les montres d’aviateur continuent de fasciner les passionnés d’horlogerie. Hamilton, Stowa et Laco présentent leurs dernières créations, alliant héritage historique et technologies modernes. Découvrez ces garde-temps qui incarnent l’esprit d’aventure et de précision des pionniers de l’aviation.

La montre d’aviateur : un design iconique né il y a plus d’un siècle

Les montres d’aviateur doivent leur popularité à plusieurs facteurs :

Un design distinctif et reconnaissable

et reconnaissable Une fonctionnalité exceptionnelle

Un look instrumental hérité de plus de 100 ans d’histoire

hérité de plus de 100 ans d’histoire Un esprit d’aventure toujours présent

Malgré l’avènement des instruments de mesure modernes et du GPS, les montres d’aviateur conservent leur attrait grâce à :

Une lisibilité optimale

Une construction robuste

Un design vintage raffiné

Hamilton Khaki Pilot Air-Glaciers : l’alliance du titanium et de la précision

Hamilton, marque suisse aux racines américaines, présente sa nouvelle Khaki Pilot Air-Glaciers :

Boîtier en titanium de 42 mm

Cadran bleu inspiré des glaciers suisses

inspiré des glaciers suisses Aiguille des secondes rappelant une pale d’hélicoptère

rappelant une pale d’hélicoptère Chiffres arabes et aiguilles squelettisées recouverts de Super-LumiNova

recouverts de Super-LumiNova Affichage du jour et de la date à 3 heures

à 3 heures Étanchéité à 100 mètres

Caractéristiques techniques :

Mouvement automatique Hamilton H-30

Spiral Nivachron antimagnétique

antimagnétique Réserve de marche de 80 heures

Prix : environ 1 300 euros

Stowa Verus 40 Baumuster B : le retour d’un classique allemand

Stowa, manufacture horlogère traditionnelle allemande, enrichit sa collection Flieger Verus avec la Verus 40 Baumuster B :

Boîtier de 40 mm de diamètre

de diamètre Épaisseur de 10,2 mm

Cadran « Baumuster B » avec échelle des minutes à l’extérieur

avec échelle des minutes à l’extérieur Revêtement luminescent Superluminova BGW9

Étanchéité à 50 mètres

Mouvements disponibles :

Sellita SW200 automatique (version de base ou Top)

automatique (version de base ou Top) Sellita SW210 à remontage manuel (version Top)

Prix : à partir d’environ 800 euros

Laco Kiel Sport : un chronographe d’aviateur abordable et performant

Laco, autre fleuron de l’horlogerie allemande, célèbre son centenaire avec le chronographe Kiel Sport :

Boîtier en acier sablé de 43 mm

Lunette unidirectionnelle en céramique

Couronne surdimensionnée

Cadran noir mat avec chiffres arabes et triangle à 12h

avec chiffres arabes et triangle à 12h Aiguilles bleuies luminescentes

Affichage du jour et de la date à 3h

à 3h Étanchéité à 100 mètres

Caractéristiques techniques :

Mouvement chronographe automatique Sellita SW 00

Bracelet en cuir de veau noir

Prix : environ 2 250 euros

Des montres d’aviateur pour tous les budgets et tous les styles

Ces trois nouveautés illustrent la diversité du marché des montres d’aviateur en 2024 :

Hamilton mise sur la légèreté et la précision

mise sur la légèreté et la précision Stowa réinterprète un classique historique

réinterprète un classique historique Laco propose un chronographe abordable et fonctionnel

Que vous soyez pilote professionnel, amateur d’aviation ou simplement passionné d’horlogerie, ces montres d’aviateur sauront répondre à vos attentes en termes de style, de fonctionnalité et de prix.

Les montres d’aviateur continuent de séduire un large public grâce à leur design intemporel et leur héritage historique. Hamilton, Stowa et Laco démontrent avec ces nouveaux modèles que le genre a encore de beaux jours devant lui, en alliant tradition horlogère et innovations technologiques. Ces garde-temps robustes et précis sont prêts à vous accompagner dans toutes vos aventures, sur terre comme dans les airs.