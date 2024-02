Montres connectées : quand trop d’informations nuisent à votre santé !

Dans un monde où la technologie de portables peut suivre presque tous les aspects de notre santé et de notre activité physique, la question se pose : avons-nous vraiment besoin de toutes ces données pour être en meilleure santé ?



La surabondance de données : un bien ou un mal ?

Les appareils portables, tels que les montres et bracelets connectés, sont capables de mesurer une multitude de paramètres allant de la variabilité de la fréquence cardiaque à la longueur de la foulée. Toutefois, l'accès à une telle quantité d'informations ne se traduit pas nécessairement par une amélioration de notre santé. En effet, cette profusion de données peut s'avérer plus déroutante qu'utile pour l'utilisateur moyen.

Qu'est-ce qu'un appareil portable ?

Un appareil portable désigne tout dispositif que l'on peut porter sur soi et qui mesure une ou plusieurs fonctions corporelles, telles que la fréquence cardiaque, le temps de sommeil, le nombre de pas ou la respiration. Bien que ces appareils offrent des mesures intéressantes, il est important de noter qu'ils ne sont pas considérés comme des dispositifs médicaux par les autorités de régulation mondiale.

La motivation à l'exercice : est-ce vraiment efficace ?

Selon David R. Bassett, Jr., professeur émérite de kinésiologie, les traceurs d'activité sont des facilitateurs, et non des instigateurs, de changement de comportement. Ils peuvent aider à identifier des tendances dans votre régime d'exercices et suivre vos progrès si vous cherchez à vous améliorer. Cependant, ils ne rendront pas vos séances d'entraînement plus faciles ou amélioreront directement vos cycles de sommeil.

Peuvent-ils faire de vous un meilleur athlète ?

Pour les athlètes cherchant à améliorer leurs performances grâce aux données, il est crucial de trouver le type d'informations le plus utile et de déterminer la fréquence à laquelle il faut les consulter. Pour les professionnels comme pour les débutants, moins d'informations peuvent parfois signifier plus. Des données supplémentaires peuvent s'avérer distrayantes et éloigner l'attention de l'écoute des signaux du corps.

Le verdict : Avez-vous vraiment besoin de toutes ces données ?

Alors que les appareils portables offrent une fenêtre fascinante sur notre physiologie et nos habitudes d'exercice, il est essentiel de se demander si toutes ces informations contribuent réellement à notre bien-être. Dr. Ethan Weiss, un médecin de l'Université de Californie à San Francisco, souligne notre attachement aux données pour le simple plaisir de mesurer. Il suggère parfois à ses patients une alternative plus simple pour encourager l'activité physique : « Avez-vous envisagé d'adopter un chien ? ».

En définitive, la clé pour une vie plus saine et plus active ne réside pas nécessairement dans la quantité de données que nous pouvons collecter, mais dans la façon dont nous utilisons ces informations pour soutenir des changements de comportement réels et durables.