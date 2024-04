Montre Rolex : Submariner 5512 vs 5513 – Découvrez les différences subtiles entre ces deux icônes

Les amateurs de montres classiques connaissent bien les montres Rolex Submariner, mais savez-vous ce qui distingue le modèle 5512 du modèle 5513 ? Dans cet article, nous allons examiner en détail ces deux montres iconiques et découvrir ce qui les rend uniques.

Historique et évolution des modèles 5512 et 5513

Avant de plonger dans les différences spécifiques entre ces deux montres, il est important de comprendre leur contexte historique. La Rolex Submariner est une série de montres de plongée créée par la célèbre marque suisse en 1953. Depuis lors, la collection a évolué et s'est diversifiée pour inclure de nombreux modèles différents.

Le modèle 5512 a été produit de 1959 à 1978, tandis que le modèle 5513 a été introduit en 1962 et a continué à être fabriqué jusqu'en 1989. Les deux montres ont connu des mises à jour mineures tout au long de leur production, notamment en termes de mouvements mécaniques utilisés.

Mouvements du modèle 5512 : Cal. 1530, 1560 et 1570

Mouvements du modèle 5513 : Cal. 1520 et 1530

Similarités entre les modèles 5512 et 5513

Au premier abord, les montres Rolex Submariner 5512 et 5513 peuvent sembler presque identiques. En effet, elles partagent de nombreuses caractéristiques communes :

Boîtier et bracelet en acier inoxydable

Cadran noir avec index lumineux et aiguilles en or

Verre plexiglas

Lunette tournante unidirectionnelle graduée pour mesurer le temps de plongée

Fonctionnement sans date

Distinguer les modèles : la certification COSC comme différence majeure

Bien que les montres Rolex Submariner 5512 et 5513 soient très similaires extérieurement, il existe une différence majeure qui distingue les deux modèles : la certification COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres).

Le modèle 5512 est un chronomètre certifié COSC, ce qui signifie qu'il a été soumis à des tests rigoureux pour vérifier sa précision et sa fiabilité. Cette certification est indiquée sur le cadran par deux lignes supplémentaires de texte situées juste en dessous de l'inscription « Submariner ». On y lit « Superlative Chronometer » suivi de « Officially Certified ». En revanche, le modèle 5513 n'est pas certifié COSC et ne porte donc pas ces mentions sur son cadran.

Valeur et investissement : la différence de prix entre les modèles 5512 et 5513

En raison de la certification COSC et de la différence de mouvements, le modèle 5512 est généralement considéré comme plus précieux que le modèle 5513. Lorsque ces montres étaient vendues neuves dans les années 1960, l'écart de prix était d'environ 50 à 60 dollars américains. Aujourd'hui, cette différence se traduit par une augmentation d'environ 50 % du prix pour un modèle 5512 par rapport à un modèle 5513.

Pour donner une idée des prix actuels sur le marché français :

Rolex Submariner 5513 : environ 14 900 €

Rolex Submariner 5512 : environ 22 000 €

Conclusion : choisir entre la Rolex Submariner 5512 et la 5513

Au final, le choix entre la montre Rolex Submariner 5512 et la 5513 dépendra principalement des préférences individuelles et du budget. Les collectionneurs qui accordent une grande importance à la certification COSC et à une légère différence en termes de mouvements pourraient opter pour la 5512, tandis que ceux qui recherchent une montre légèrement plus abordable et toujours aussi emblématique pourraient préférer la 5513. Quelle que soit la montre choisie, les deux modèles Rolex Submariner restent des pièces d'horlogerie exceptionnelles et très recherchées.