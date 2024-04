Montre Rolex Submariner 14060M : L’icône intemporelle qui définit l’élégance et la performance

Plongez dans l'univers des montres de luxe avec la Rolex Submariner 14060M, une montre emblématique à la fois élégante, robuste et performante. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur cette pièce d'exception.

Présentation de la Rolex Submariner 14060M

La Rolex Submariner 14060M est un modèle phare de la marque suisse Rolex, réputée pour ses montres de prestige. Conçue initialement pour les plongeurs professionnels, cette montre automatique en acier inoxydable est également très prisée des amateurs de belles mécaniques et d'esthétique raffinée.

Diamètre du boîtier : 40 mm

Matière du boîtier : Acier inoxydable

Mouvement : Automatique, calibre 3130

Réserve de marche : 48 heures

Sans date, elle se distingue par son cadran noir avec quatre lignes d'inscription, d'où son surnom de « 4-liners ». Ses index lumineux offrent une excellente lisibilité, même dans l'obscurité. La Rolex Submariner 14060M est étanche jusqu'à 300 mètres de profondeur.

Une montre de plongée performante

La Rolex Submariner 14060M est une véritable montre de plongée, conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes. Elle possède une lunette tournante unidirectionnelle graduée, permettant aux plongeurs de mesurer avec précision leur temps d'immersion et ainsi gérer leurs paliers de décompression.

Son boîtier robuste en acier inoxydable et sa couronne vissée garantissent une parfaite étanchéité, tandis que son verre saphir résiste aux rayures et aux chocs. Le fond du boîtier est également vissé, assurant une protection optimale du mouvement.

L'élégance d'une montre intemporelle

Au-delà de ses performances techniques, la Rolex Submariner 14060M est également une montre élégante qui séduit par son design intemporel. Son bracelet en acier inoxydable Oyster avec boucle déployante offre un confort optimal au poignet et s'adapte à toutes les situations, du sport à la vie quotidienne.

Son cadran noir contrasté par les index lumineux en or blanc et les aiguilles Mercedes confère à cette montre un style classique et raffiné, qui traverse les époques sans prendre une ride. La Rolex Submariner 14060M est ainsi l'alliance parfaite entre élégance et performance, faisant d'elle une pièce de choix pour les amateurs de montres de luxe.

Des modèles rares et prisés

Les Rolex Submariner 14060M sont particulièrement recherchées par les collectionneurs et les aficionados de la marque. Certaines séries spécifiques, comme la série K datant de 2002, sont encore plus rares et prisées.

Il est possible de trouver des Rolex Submariner 14060M neuves ou d'occasion, avec boîte et papiers d'origine. Toutefois, les modèles « NOS » (New Old Stock), c'est-à-dire jamais portés et conservés dans leur emballage d'origine avec tous leurs autocollants, sont extrêmement rares et très convoités sur le marché.

Conclusion : une montre d'exception à découvrir

La Rolex Submariner 14060M est une montre emblématique qui séduit autant par ses performances techniques que par son élégance intemporelle. Véritable icône du monde horloger, elle incarne à la perfection l'excellence et le savoir-faire suisses. Que vous soyez plongeur professionnel, amateur de belles mécaniques ou simplement à la recherche d'une montre haut de gamme pour agrémenter votre poignet, la Rolex Submariner 14060M est un choix incontournable.