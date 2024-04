Montre Rolex Day-Date Yellow-Gold : le luxe ultime à votre poignet!

La Montre Rolex Day-Date Yellow-Gold est un véritable symbole de prestige et d'excellence horlogère. Découvrez ses caractéristiques exceptionnelles, son histoire captivante et les raisons pour lesquelles elle est tant convoitée par les amateurs de montres du monde entier.

Histoire et évolution de la montre Rolex Day-Date

Lancée en 1956, la Rolex Day-Date est rapidement devenue une référence emblématique dans l'univers des montres de luxe. Elle doit son nom à sa double complication : l'affichage du jour de la semaine en toutes lettres (Day) et du jour du mois (Date). La première génération était équipée du calibre 1055, qui a par la suite évolué pour offrir toujours plus de précision et de fiabilité.

Au fil des ans, la Day-Date a connu plusieurs évolutions et améliorations, notamment au niveau des matériaux utilisés. La version Yellow-Gold, dont nous allons parler ici, se distingue par son boîtier et son bracelet entièrement réalisés en or jaune 18 carats.

Caractéristiques techniques de la montre Rolex Day-Date Yellow-Gold

Boîtier : Or jaune 18 carats, 40 mm de diamètre

Or jaune 18 carats, 40 mm de diamètre Mouvement : Calibre Rolex 3255, automatique, certifié chronomètre

Calibre Rolex 3255, automatique, certifié chronomètre Fonctions : Heure, minute, seconde, jour de la semaine et date

Heure, minute, seconde, jour de la semaine et date Réserve de marche : Environ 70 heures

Environ 70 heures Bracelet : Président en or jaune 18 carats avec fermoir déployant

Cette montre possède également une couronne vissée Twinlock, garantissant une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Son cadran est disponible dans plusieurs finitions et coloris, dont le célèbre cadran «champagne» qui fait écho à la couleur de l'or jaune.

Prix et disponibilité de la Rolex Day-Date Yellow-Gold

Le prix de cette montre exceptionnelle varie en fonction des modèles et des finitions choisies. Pour une Rolex Day-Date Yellow-Gold neuve, il faut compter environ 33 000 €. Les tarifs peuvent évoluer au fil du temps et des fluctuations du marché.

La disponibilité de ce modèle est limitée en raison de sa forte demande et de sa production restreinte. Il est donc recommandé de s'adresser à un revendeur agréé ou à un spécialiste des montres d'occasion pour trouver la perle rare.

L'importance du choix d'un revendeur fiable

Afin d'éviter toute mauvaise surprise lors de l'achat d'une montre Rolex Day-Date Yellow-Gold, il est essentiel de faire appel à un revendeur fiable et reconnu dans le secteur des montres de luxe. Un spécialiste certifié saura vous guider et vous conseiller sur les différentes versions disponibles, ainsi que sur les points à vérifier pour garantir l'authenticité de la montre.

N'hésitez pas à consulter notre dossier sur la manière de reconnaître une fausse Rolex pour vous assurer de faire le bon choix lors de votre achat.

Pourquoi choisir la montre Rolex Day-Date Yellow-Gold ?

La Rolex Day-Date Yellow-Gold est un véritable bijou horloger, symbole d'excellence et de réussite. Voici quelques raisons pour lesquelles elle est si prisée :

Son design intemporel et élégant, qui en fait une montre adaptée à toutes les occasions

La qualité exceptionnelle de ses matériaux, notamment l'or jaune 18 carats qui confère à cette montre une aura de luxe

Sa précision et sa fiabilité, grâce au calibre Rolex 3255 et à son certificat chronomètre

Son histoire prestigieuse, qui en fait un objet de collection convoité par les amateurs de montres du monde entier

En somme, la Montre Rolex Day-Date Yellow-Gold est un choix parfait pour ceux qui recherchent le nec plus ultra en matière d'horlogerie suisse. Son aura prestigieuse, sa qualité exceptionnelle et son design intemporel en font une montre à posséder absolument pour les connaisseurs et les passionnés de montres de luxe.