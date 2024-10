Montre inrayable, design légendaire : pourquoi cette Rado est un incontournable absolu ?

Une marque suisse emblématique vient de réinventer l’un de ses modèles les plus iconiques. Cette montre, conçue pour résister à l’épreuve du temps, promet de révolutionner une fois de plus l’industrie horlogère. Découvrez comment cette pièce d’exception pourrait bien devenir votre compagne pour la vie.

Une quête d’immortalité horlogère

Dans les années 60, la maison Rado, alors connue sous le nom de Schlup & Co., s’est lancée un défi audacieux : créer une montre capable de surpasser, en longévité et en éclat, pratiquement toutes les autres pièces horlogères haut de gamme du marché. Cette ambition a conduit les ingénieurs et designers de la marque à explorer des matériaux révolutionnaires pour le boîtier et le verre de la montre.

Une innovation qui a marqué l’histoire

Pour réaliser une montre véritablement inrayable, Rado s’est tourné vers un alliage de carbure de tungstène baptisé « Hardmetal ». Ce boîtier d’une brillance et d’une résistance exceptionnelles a été coiffé d’un verre saphir, presque aussi dur et durable que le diamant. Le 28 novembre 1961, Rado a breveté l’utilisation de cet alliage métallique pour la fabrication de boîtiers de montres, devenant ainsi la première entreprise à combiner un tel boîtier avec un verre saphir.

La naissance d’une légende : la DiaStar

La DiaStar, fruit de cette innovation, a été présentée comme « une montre comme aucune autre ». Plus qu’un simple garde-temps, elle est devenue le modèle fondateur de l’identité de Rado, définissant l’ADN de la marque pour les décennies à venir.

Un anniversaire célébré en grande pompe

Pour marquer les 60 ans de cette icône, Rado lance une édition anniversaire spectaculaire. La DiaStar Original 60-Year Anniversary Edition (Réf. R12163118) arbore un boîtier de 38 mm en Ceramos, un matériau composite alliant la dureté de la céramique à la résistance d’un alliage métallique. Avec un contenu en carbure de titane d’environ 90%, le Ceramos est nettement plus léger que son prédécesseur « hardmetal », tout en conservant ses qualités exceptionnelles de résistance aux rayures.

Un design qui rend hommage à l’histoire

Cette édition spéciale se distingue par son verre saphir aux facettes hexagonales, un clin d’œil aux six décennies écoulées depuis la création de la montre originale. Le boîtier et le cadran adoptent un schéma de couleur monochromatique, tandis que les aiguilles et les index sont discrètement mis en valeur grâce à l’utilisation de Super-LumiNova.

Un mouvement à la hauteur de la légende

Au cœur de ce boîtier étanche à 100 mètres bat le mouvement automatique R764 plaqué or, offrant une généreuse réserve de marche de 80 heures. Cette édition est livrée avec une pochette grise contenant un bracelet « Milanese » en maille d’acier inoxydable tissée, ainsi qu’un bracelet textile gris chiné.

Un prix qui défie la concurrence

Malgré ses caractéristiques exceptionnelles, la DiaStar Original 60-Year Anniversary Edition est proposée au prix de 1 950 euros, un tarif qui la positionne comme une option attrayante sur le marché des montres de luxe.

Une gamme élargie pour tous les goûts

Pour ceux qui préfèrent un style plus classique, la DiaStar Original est également disponible avec un cadran gris (Réf. R12160213), bleu (Réf. R12160103) ou vert (Réf. R12160303), tous au prix de 1 450 euros. Ces modèles sont équipés d’un verre saphir à facettes parallèles et montés sur un bracelet en acier inoxydable poli et brossé.

Une montre pour la vie

Adrian Bosshard, PDG de Rado, souligne l’unicité de ce produit iconique, tant par sa forme que par son design. Il insiste sur le choix du matériau pour le boîtier – Hardmetal autrefois et maintenant Ceramos dans la nouvelle collection – qui rend la montre pratiquement indestructible. « C’est véritablement une montre pour la vie », affirme-t-il.

Avec la DiaStar, Rado réaffirme sa position de pionnier dans l’industrie horlogère. Cette montre ne se contente pas de mesurer le temps, elle le défie. Pour les amateurs d’horlogerie en quête d’une pièce alliant innovation technique, design intemporel et durabilité exceptionnelle, la DiaStar s’impose comme un choix évident. Une montre qui promet non seulement de traverser les années, mais de les transcender.