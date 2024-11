Montre F.P. Journe Tourbillon Souverain vendue pour plus de 8,3 millions de dollars : un record pour l’horlogerie indépendante

Le marché des enchères horlogères à Genève a débuté avec éclat : une F.P. Journe Tourbillon Souverain de 1993, deuxième montre-bracelet jamais produite par l’horloger indépendant, s’est vendue pour la somme astronomique de plus de 8,3 millions de dollars, devenant ainsi la montre indépendante la plus chère jamais vendue aux enchères.

Un début de saison d’enchères en fanfare à Genève

La saison des enchères hivernales à Genève a commencé sur les chapeaux de roues, et il n’a fallu attendre que le 14e lot parmi les 1600 en vente pour assister à un événement historique. Ce vendredi après-midi, la deuxième montre-bracelet jamais fabriquée par François-Paul Journe, une Tourbillon Souverain à Remontoire d’Égalité datant de 1993, a atteint un prix final de CHF 7 320 000 (environ 8,3 millions de dollars), frais inclus, établissant un nouveau record pour les montres d’horlogers indépendants.

Jusqu’à cette vente, la montre la plus onéreuse de F.P. Journe vendue aux enchères était un modèle unique, « The Hand », créé pour le célèbre événement caritatif Only Watch en 2021, adjugée pour 4,5 millions de francs suisses. Le battage médiatique autour de cette vente ne laissait aucun doute : la Tourbillon Souverain allait surpasser ce montant, mais jusqu’à quel point les enchères monteraient restait un mystère. Alors que le marché des montres connaît parfois des fluctuations, les pièces uniques et les montres à forte valeur historique comme ce modèle sont souvent peu sensibles aux tendances générales.

Les coulisses de la vente historique

Comme le veut la tradition pour les ventes marquantes chez Phillips, le commissaire adjoint Paul Boutros a ouvert les enchères en annonçant fièrement « 5 millions, monsieur ! », une entrée en matière retentissante, un peu comme le célèbre « 10 millions de dollars, monsieur ! » qui avait lancé la vente de la Rolex Paul Newman en 2017. Après cette ouverture impressionnante, un silence inhabituel s’est installé dans la salle, tandis que presque tous les spécialistes de Phillips étaient au téléphone avec des enchérisseurs potentiels.

En maître du suspense, le commissaire-priseur Aurel Bacs a comblé ce moment de flottement en engageant la conversation avec François-Paul Journe, assis au premier rang. L’horloger a confirmé que la première montre qu’il a créée, celle qu’il conserve précieusement, ne serait jamais mise en vente, faisant de ce lot l’exemplaire Journe le plus ancien accessible au public.

Soudain, un enchérisseur en salle a lancé une offre, faisant franchir les 5 millions de francs, et déclenchant une série d’enchères qui ont finalement vu Boutros et son client maintenir l’offre gagnante à 6 millions de francs suisses au moment où le marteau est tombé, scellant ainsi cette vente exceptionnelle.

Un prix record et une nouvelle consécration pour F.P. Journe

Avec un prix final de CHF 7 320 000, cette Tourbillon Souverain devient la montre de F.P. Journe la plus chère jamais vendue, le modèle indépendant le plus cher de l’histoire, et la septième montre la plus onéreuse de tous les temps aux enchères. Ce record témoigne de l’immense respect et de la reconnaissance que le marché horloger accorde aujourd’hui aux créations des maîtres horlogers indépendants, en particulier à un horloger aussi emblématique que François-Paul Journe.

Pour les amateurs de F.P. Journe, ce résultat est particulièrement gratifiant. Ces dernières années, la notoriété croissante d’autres horlogers indépendants comme Rexhep Rexhepi avait alimenté les discussions, certains collectionneurs évoquant même un « successeur » potentiel à Journe. Cette vente confirme que Journe conserve une position prééminente, établissant un record qui réaffirme sa place d’honneur dans l’horlogerie contemporaine.

Un marché des enchères en évolution : l’exigence de qualité avant tout

Ce résultat s’inscrit dans une tendance de fond dans le domaine de la collection horlogère : la qualité exceptionnelle prime sur tout, et les montres en parfait état ou au pedigree notable peuvent largement dépasser les estimations. Ce mois de novembre à Genève, Phillips a également établi plusieurs records, comme celui de la Rolex Daytona Rainbow, la première produite, devenue la Daytona automatique la plus chère, ainsi que le record pour une Rolex Daytona ref. 6264 « Lemon Dial » Paul Newman.

De plus en plus, les collectionneurs de haut niveau se montrent exigeants sur l’état, l’authenticité et la rareté des pièces. Lorsque les montres répondent à ces critères, les prix grimpent de manière exponentielle, traduisant cette demande accrue pour des modèles d’exception, souvent assortis de provenance et d’histoire uniques.

Une acquisition mystérieuse pour un enchérisseur de renom

Quant à savoir qui a remporté cette pièce unique, Phillips a maintenu la confidentialité sur l’identité de l’acheteur. Les rumeurs vont bon train à Genève, certains évoquant un magnat de la technologie américaine. Bien que de telles spéculations soient inévitables, l’identité de l’acheteur reste inconnue, contribuant encore au mystère et à l’attrait entourant cette vente historique.

Un tournant dans l’horlogerie indépendante

En conclusion, cette vente record de la Tourbillon Souverain de F.P. Journe symbolise la montée en puissance des horlogers indépendants dans le monde de la collection. Alors que les collectionneurs sont de plus en plus nombreux à rechercher des montres uniques et des pièces rares, l’horlogerie indépendante continue de se faire une place de choix au sein des ventes aux enchères les plus prestigieuses. Cette montre incarne le génie de François-Paul Journe et marque un jalon dans l’histoire de l’horlogerie de collection.