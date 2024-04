Montre de poche en or du Titanic vendue pour un record de 1,5 million de dollars

Un objet de collection lié à l'un des événements les plus tragiques de l'histoire maritime a atteint un prix record lors d'une vente aux enchères récente. La montre de poche en or, appartenant à John Jacob Astor, le passager le plus riche du RMS Titanic, a été vendue pour 1,5 million de dollars.

Provenance historique de la montre

La montre a appartenu à John Jacob Astor, magnat des hôtels new-yorkais et la personne la plus fortunée à bord du Titanic. Astor, qui avait une fortune estimée à 69 millions de dollars de l'époque (environ 9 milliards de dollars aujourd'hui), a péri dans le naufrage en 1912, à l'âge de 47 ans. Il a eu le temps de mettre sa femme enceinte, Madeleine, en sécurité sur un canot de sauvetage avant que le destin ne le rattrape.

Le corps d'Astor a été retrouvé presque sept jours après le naufrage, vêtu d'un costume bleu et d'une chemise en flanelle marron, sa montre portant ses initiales ‘JJA' cousues sur sa veste.

Il s'agit d'une montre de poche Waltham de 14 carats et de 17 rubis, qui a ensuite été transmise à son fils, William Vincent Astor, qui l'a utilisée jusqu'en 1935 avant de l'offrir à son filleul.

Un record pour les mémorabilia du Titanic

La montre a été vendue lors d'une enchère à Henry Aldridge & Son à Devizes, Wiltshire. Elle a atteint le prix le plus élevé jamais enregistré pour un objet mémoriel du Titanic. Ce prix illustre non seulement la valeur de l'objet, mais aussi l'attrait persistant et la fascination pour l'histoire du Titanic.

Cette pièce horlogère historique a été exposée dans des institutions de renom comme l'exposition National Geographic à Washington DC et le musée Titanic dans le Missouri, qui se targue d'être la plus grande attraction sur le Titanic au monde.

Le commissaire-priseur Andrew Aldridge a souligné que chaque artefact du Titanic raconte une des 2 200 histoires personnelles des passagers et de l'équipage, ajoutant une dimension humaine à la tragédie.

L'intérêt continu pour le Titanic

Le Titanic continue de captiver l'imagination du public plus de cent ans après sa tragique disparition. D'autres objets provenant du Titanic, tels qu'une autre montre de poche et un collier unique fait à partir de la dent d'un requin mégalodon, ont également été mis aux enchères, atteignant des sommes importantes et prouvant que le fascinant récit de ce navire est loin d'être oublié.

Avec chaque enchère de ces précieux mémorabilia, l'histoire du Titanic est ravivée, rappelant les vies entrelacées dans son histoire tragique. Cette montre de poche, vendue pour 1,5 million de dollars, est plus qu'un objet de collection : c'est un morceau tangible de l'histoire maritime, évoquant à la fois le luxe de l'époque et l'humanité au cœur de la catastrophe.