Montre de l’année 2024 : Retour sur la Omega Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8

Omega présente une nouvelle version de sa célèbre Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8, une montre qui rend hommage à la mission historique de 1968 tout en innovant avec des technologies modernes et des finitions spectaculaires.

Une icône inspirée par la conquête lunaire

En 1968, la mission Apollo 8 a marqué l’histoire en devenant le premier vol spatial à orbiter autour de la Lune. Chaque astronaute était équipé d’une Omega Speedmaster, une montre chronographe reconnue pour sa précision et sa fiabilité, devenue depuis une icône incontournable. Aujourd’hui, la maison suisse revisite ce modèle légendaire avec la nouvelle Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8.

Un design spectaculaire évoquant les deux faces de la Lune

La nouvelle version de la Speedmaster Dark Side of the Moon est une véritable prouesse technique et esthétique. À l’intérieur de cette montre, on retrouve le mouvement Calibre 3869 à remontage manuel, certifié Master Chronometer, qui présente un superbe relief lunaire obtenu par laser. Ce mouvement propose une double représentation :

Le cadran côté face révèle la surface lunaire telle que nous la percevons depuis la Terre.

côté face révèle la surface lunaire telle que nous la percevons depuis la Terre. Le verso de la montre illustre la face cachée de la Lune, celle que seuls les astronautes ont eu le privilège de contempler.

Le relief lunaire, sublimé par gravure laser, offre un contraste saisissant avec les composants mécaniques en or gris et en aluminium anodisé noir. Les détails du mouvement, notamment les roues légèrement grisées et le balancier en or sombre, ajoutent une dimension visuelle unique à la montre.

Des détails exclusifs qui marquent les esprits

Omega ne s’est pas arrêtée au seul mouvement : chaque détail de la Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 a été réfléchi pour créer un modèle exceptionnel. Le bracelet perforé, en caoutchouc noir, est rehaussé d’une doublure jaune vive qui fait écho à l’aiguille centrale du chronographe. Ce choix audacieux de couleur apporte une touche dynamique et moderne au design global.

Une innovation remarquable se situe à la position 9 heures avec l’aiguille des secondes en titane Grade 5, minutieusement travaillée pour reproduire la forme de la fusée Saturn V. Sa structure tridimensionnelle a été obtenue par tournage laser, tandis que ses couleurs sont le fruit d’une combinaison de vernis blanc, de gravure laser et de noircissement par ablation.

Une lunette en céramique avec une finition unique

La lunette en céramique noire de 44,25 mm accueille une tachymétrie en émail « Grand Feu », une technique réputée pour sa résistance et sa pureté visuelle. Les inscriptions blanches se détachent nettement sur le fond noir, offrant une excellente lisibilité tout en renforçant l’élégance de la montre.

Un autre détail frappant se situe sur le fond du boîtier, qui laisse apparaître le mouvement par un verre saphir transparent. On y trouve gravé la phrase emblématique : « WE’LL SEE YOU ON THE OTHER SIDE ». Ces mots, prononcés par l’astronaute Jim Lovell juste avant que la mission Apollo 8 ne passe derrière la Lune et ne perde le contact radio, incarnent parfaitement l’esprit d’aventure et d’exploration.

La fiabilité d’une montre certifiée Master Chronometer

Le mouvement Calibre 3869 est certifié Master Chronometer, garantissant des performances de haute précision et une résistance magnétique exceptionnelle. La montre conserve une étanchéité jusqu’à 50 mètres, ce qui en fait un outil à la fois résistant et fonctionnel.

Prix et disponibilité en France

La nouvelle Omega Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 est commercialisée au prix de 13 000 euros. Ce modèle exclusif est disponible dans les boutiques Omega et chez les revendeurs agréés. Pour les amateurs de montres emblématiques et d’histoire spatiale, cette édition représente un véritable bijou d’horlogerie et un investissement de choix.

Une montre qui repousse les limites du savoir-faire horloger

Avec la Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8, Omega continue de marier histoire, innovation et excellence horlogère. Son design unique, inspiré de la mission Apollo 8, et ses détails techniques d’avant-garde en font une montre de caractère, prête à traverser les âges. Une pièce incontournable pour les passionnés d’horlogerie et d’exploration spatiale.