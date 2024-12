Bien que son nom évoque l’une des montagnes les plus emblématiques de Suisse, Montblanc est une entreprise allemande fondée en 1906 à Hambourg. Elle s’est rapidement fait un nom avec ses stylos-plume de haute qualité, une réputation qui a pris une nouvelle dimension en 1952 avec l’introduction du célèbre 149, toujours l’un des produits phares de la marque.

En 1935, Montblanc a ouvert son premier atelier pour produire des articles en cuir de luxe, et en 1997, les premières montres de la marque ont vu le jour. Elles proposaient des modèles à mouvements quartz et mécaniques. Ce dernier a reçu un nouvel élan lorsqu’il a été intégré à Minerva, une manufacture de mouvements historiquement significative située à Villeret, dans le Jura suisse, permettant à Montblanc d’élargir sa collection avec des mouvements internes raffinés et des complications audacieuses.

Nouvelle Technologie

Aujourd’hui, ce sont également les trois piliers de la marque, bien que Montblanc travaille dur pour ajouter un quatrième : celui de la Nouvelle Technologie. Selon le Dr. Felix Obschonka, directeur de cette division chez Montblanc, la marque a pris cette initiative car elle souhaite enrichir le quotidien de ses clients avec ses produits, ce qui inclut désormais des produits technologiquement avancés. Une gamme de produits a été développée pour les servir au mieux, avec d’autres à venir prochainement : des montres connectées aux écouteurs en passant par le papier augmenté. Obschonka affirme que la marque cherche uniquement à se développer dans les domaines technologiques déjà alignés sur l’ADN original de Montblanc.

Avec le papier augmenté, Montblanc numérise le produit qui forme sa base. Un étui en cuir contient un carnet et une version spéciale du stylo-bille StarWalker de la marque qui peut numériser les notes et dessins que vous réalisez. Une application spéciale permet de synchroniser et organiser ces notes manuscrites, combinant intelligemment l’expérience traditionnelle d’écriture avec une fonctionnalité high-tech.

Avec ses écouteurs, Montblanc suit un parcours similaire en utilisant son expertise dans le domaine du cuir. Cela a abouti aux MB 01 légers : des écouteurs sans fil fabriqués en aluminium offrant une réduction active du bruit et plus de 20 heures d’autonomie.

Summit 3 : Atteindre de Nouveaux Sommets

En 2017, Montblanc a fait ses premiers pas dans le monde des montres connectées avec l’introduction du Summit 1. Un mouvement audacieux partagé par seulement quelques autres marques horlogères suisses traditionnelles mais qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie visant à offrir aux clients le meilleur du passé et du futur dans le présent. Plus tôt cette année, Montblanc a lancé la troisième génération de sa montre connectée, baptisée à juste titre Summit 3.

Lors d’une récente conversation, Obschonka a souligné les différences qu’il a apportées avec son équipe à cette dernière génération ainsi que les défis qu’ils ont dû relever pour faire du Summit 3 une réalité. Contrairement aux montres mécaniques où les progrès techniques dictent le rythme ici aussi.

C’est la première montre connectée équipée d’une puce Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus et Wear OS 3 offrant une performance ample. Le moniteur amélioré permet désormais aussi de mesurer l’oxygène sanguin tandis que le logiciel propose davantage fonctions fitness étendues.

Obschonka explique qu’il est crucial d’être au niveau concurrentiel mais aucune nécessité surpasser cet aspect domaine ; expérience globale Summit excelle davantage simple somme parties.

Taille Raffinement

Lui son équipe travaillé atteindre compromis dimensions ; batterie joue rôle important nombreux clients apprécient réserve puissance étendue tout souhaitant montre trop grande ; diamètre juste supérieur mm épaisseur mm ; Summit repose confortablement poignet grâce fine lunette quasiment cadran entier rendant fonctions faciles lire cadrans inspirés modèles mécaniques bien connus prennent vie ; poussoirs pistolet même plus faciles manipuler intégrés édition précédente finition boîtier égale pièces mécaniques haut gamme dos boîtier également matériau toutes attentes ouverture boîte contenant Summit réalisées inclut bracelet supplémentaire permettant changer apparence montre

Comparaison Futile

Pareillement montres mécaniques connectées semblent sujettes comparaison concurrence basée performance spécifications automatiquement rend moins coûteuse offrant meilleure performance investissement perçue gagnante ; comme TAG Heuer Connected participe concours bien tenir terrain objectif plaire férus technologie passionnés montre (mécanique) ayant parfois besoin fonctions supplémentaires seul peut offrir être fidèle ADN Obschonka travaillé étroitement collègues manufacture suisse fusionner mondes avancée gamme produits élargit école technologie iront main main chez découvrir davantage cliquez ici abonner magazine imprimé cliquez article initialement publié numéro novembre décembre WatchTime imprimé.