Montblanc à Watches & Wonders 2024 : Une montre de plongée hardcore sans oxygène et plus encore

Montblanc dévoile une innovation majeure avec sa montre de plongée Iced Sea Zero Oxygen Deep 4810, capable de résister à des profondeurs extrêmes, et d'autres montres remarquables lors de l'événement Watches & Wonders 2024.

Montblanc Iced Sea Zero Oxygen Deep 4810

La Iced Sea Zero Oxygen Deep 4810 est le point culminant des nouveautés de Montblanc cette année. Cette montre de plongée, initialement lancée en 2022, a été repensée pour atteindre des profondeurs de près de 5 000 mètres sans présence d'oxygène dans le boîtier, ce qui prévient la condensation et l'oxydation. Le boîtier en titane de 43 mm de diamètre et 19,4 mm d'épaisseur assure légèreté et résistance, même dans les conditions les plus extrêmes.

Profondeur de résistance à l'eau : 4 810 mètres

Mouvement : MB 29.29 automatique

Boîtier : Titane, 43mm x 19.4mm

Cadran : Motif de glace Gratte-boisse, bleu

Bracelet : Caoutchouc noir

Montblanc Iced Sea Date Bronze et Bourgogne

En complément, la collection Iced Sea s'élargit avec de nouveaux modèles plus accessibles. Le Iced Sea Date Bronze et l'Iced Sea Date Burgundy offrent les mêmes mouvements automatiques et motifs de cadran glacé, mais avec des boîtiers en bronze et en acier, respectivement, et des options de couleur de cadran noir et bourgogne.

Mouvement : Sellita SW200 automatique

Boîtier : Bronze ou acier, 41mm x 12.9mm

Cadran : Motif de glace Gratte-boisse; noir ou bourgogne

Bracelet : Bracelet en acier

Montblanc 1858 Geosphere Zero Oxygen CARBO2

La série 1858 Geosphere est renouvelée avec le modèle Zero Oxygen CARBO2, intégrant un matériau innovant à base de dioxyde de carbone recyclé. Cette montre associe la légèreté et la résistance de la fibre de carbone à une esthétique unique, tout en mettant en avant les engagements de Montblanc en matière de durabilité.

Mouvement : MB 29.25 automatique

Fonctions : Heures, minutes, secondes, date, heure mondiale

Boîtier : Fibre « CARBO2 », fond et lunette en titane avec insert en céramique

Cadran : Noir avec motif de glace Gratte-boisse

Bracelet : Textile noir

Disponibilité : 1 969 exemplaires

Montblanc 1858 The Unveiled Minerva Monopusher Chronograph

Le Montblanc 1858 The Unveiled Minerva Monopusher Chronograph offre un aperçu spectaculaire sur son mécanisme via un cadran en cristal de saphir et plusieurs fenêtres latérales en cristal de saphir. Cette montre, produite en quantité limitée, met en avant le savoir-faire de la manufacture Minerva avec une esthétique raffinée et un mouvement visuellement impressionnant.

Mouvement : Montblanc MB 17.26 à remontage manuel

Fonctions : Heures, minutes, secondes

Boîtier : Acier, 43mm x 14.78mm

Dial : Cristal de saphir

Bracelet : Cuir de veau sfumato bleu avec imprimé alligator

Disponibilité : Limité à 100 exemplaires

Avec ces innovations, Montblanc continue de repousser les limites de la technologie horlogère, alliant haute technicité et engagement environnemental. Les montres présentées à Watches & Wonders 2024 sont des exemples éloquents de cette démarche avant-gardiste.