Montblanc 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen : Une édition limitée inspirée des sommets

Découverte d'une pièce horlogère d'exception : la Montblanc 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen The 8000 Limited-Edition, une montre qui rend hommage aux plus hautes montagnes du monde.

La collection « The 8000 » de Montblanc

Au coeur de l'année 2023, Montblanc a levé le voile sur une collection de montres hors du commun, nommée « The 8000 ». Cette série se distingue par sa dédicace aux cimes qui s'élèvent au-delà des 8,000 mètres d'altitude. La pièce maîtresse, référencée MB130811, s'avère être la plus prestigieuse de ce quatuor. Elle arbore fièrement au dos un design évoquant les 14 sommets mythiques dépassant cette altitude, une attention aux détails que Montblanc met en avant avec une technologie gravure et coloration particulièrement sophistiquée.

Les modèles récents de la collection Montblanc 1858 profitent également de cet art minutieux. Mais la maison ne s'est pas contentée d'un travail esthétique : elle s'est engagée dans l'épreuve du terrain en équipant les alpinistes lors de leurs expéditions. Les liens avec l'alpinisme ne sont pas qu'une question de branding ; ils influencent directement le design et la technicité des montres.

Le design influencé par l'alpinisme

Le lien entre Montblanc et l'univers montagneux est palpable à travers divers éléments. D'une part, le bracelet en textile rappelle les cordes d'escalade et des accents orange vivifiants ponctuent le cadran, rappelant les équipements utilisés par les grimpeurs. D'autre part, on trouve sur le cadran une texture spéciale gris « sfumato » évoquant les glaciers. Mais ce qui retient véritablement l'attention est la caractéristique « 0 Oxygen », directement inspirée par la raréfaction de l'oxygène en haute altitude.

Ce procédé technique inattendu dans l'univers horloger consiste à assembler la montre sous vide en remplaçant l'oxygène présent dans le boîtier par un mélange gazeux spécifique et en éliminant toute humidité résiduelle. Cette technique avancée demande une maintenance spécialisée pour préserver ses atouts uniques.

Lutte contre la condensation : absence totale de buée sous changements brusques de température

Préservation du mouvement : réduction des risques d'oxydation des composants mécaniques

Technologie & esthétique au poignet

La montre Montblanc 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen The 8000 Limited-Edition attire autant pour son esthétisme que pour sa technologie innovante. Son boîtier en titane affiche un diamètre conséquent de 44mm, avec une épaisseur notable de 17mm. Le cadran est protégé par un verre saphir bombé et le boîtier assure une étanchéité jusqu'à 100 mètres. À l'intérieur bat le calibre automatique MB 29.27 doté d'une réserve de marche de 46 heures, offrant heures, minutes, date, chronographe sur 12 heures ainsi qu'un système GMT innovant avec globes rotatifs pour afficher deux fuseaux horaires.

Cette pièce limitée à 290 exemplaires, bien que précieuse, reste discrète quant à sa promotion publicitaire. Elle vise indéniablement un public connaisseur et passionné par ses détails techniques raffinés et son lien solide avec le monde de l'alpinisme.