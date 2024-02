Mise à jour Garmin : 12 nouveautés et améliorations déployées sur les montres connectées haut de gamme

Les utilisateurs des dernières montres intelligentes Garmin peuvent se réjouir : une mise à jour logicielle majeure vient d'être déployée, apportant son lot d'améliorations et de corrections. Nous décryptons pour vous ces changements qui rendent l'expérience encore plus aboutie.

Lancement de la Beta Version 16.16

Garmin annonce le déploiement d'une nouvelle mise à jour bêta, estampillée Beta Version 16.16, destinée à ses modèles phares de smartwatches. Cette mise à jour, qui succède à la Beta Version 16.13 sortie fin janvier, est désormais disponible pour les séries Fenix 7, Epix 2, Enduro 2, MARQ Gen 2, Quatix 7 et Tactix 7 – sous réserve de leur inscription au programme bêta de Garmin.

La nouvelle version introduit notamment des firmwares GPS et Sensor Hub actualisés. Cependant, une erreur s'est glissée dans les annonces de Garmin, mentionnant à tort l'inclusion d'une mise à jour du logiciel sans fil. Voici les points clés de cette mise à niveau :

Réparation d'un bug d'affichage lié au rejet des tours.

Correction d'un problème relatif aux messages multisports dans le menu des paramètres.

Résolution d'un souci où les répétitions avec corde à sauter n'apparaissaient pas dans l'historique des activités.

Correction du problème empêchant la génération de records personnels lors des activités de natation.

Suppression inopinée de la page inReach lors du passage d'une transition multisport.

Améliorations fonctionnelles et corrections

Cette mise à jour apporte également son lot de correctifs fonctionnels visant à améliorer l'expérience utilisateur :

Résolution d'un plantage potentiel lors de la suppression d'un parcours.

Correction d'un crash possible lors de la remise aux paramètres d'usine du dispositif.

Ainsi que diverses autres améliorations :

Réglage des problèmes liés aux activités avec corde à sauter et au mode économie d'énergie automatique.

Mise à jour des traductions pour une meilleure compréhension internationale.

Mise en œuvre et compatibilité

Pour bénéficier de ces nouveautés, il est impératif que votre montre soit compatible avec les modèles non ‘Pro', puisque Beta Version 16.16 exclut tous les modèles Epix 2 et Fenix 7 Pro, entre autres. L'installation ne se fait pas automatiquement ; elle nécessite une action manuelle via le menu principal : recherchez ‘Paramètres', ensuite ‘Système', suivez par ‘Mise à jour logicielle' et terminez par cliquer sur ‘Vérifier les mises à jour'.

Pour plus de détails ou pour signaler tout bug lié à la version bêta, Garmin invite ses utilisateurs sur son forum officiel. Une démarche qui souligne l'engagement continu de la société pour optimiser l'expérience utilisateur et assurer le meilleur service après-vente possible.