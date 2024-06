MB&F Révolutionne le chronographe avec la LM Sequential Flyback en édition limitée !

La marque horlogère indépendante MB&F vient de dévoiler sa dernière création, la LM Sequential Flyback, une montre chronographe exceptionnelle qui repousse les limites de l’innovation. Découvrez les secrets de cette pièce horlogère d’exception, disponible en édition limitée à seulement 33 exemplaires.

Une mécanique innovante signée Stephen McDonnell

La LM Sequential Flyback est équipée d’un mouvement conçu par le célèbre horloger Stephen McDonnell, qui avait déjà collaboré avec MB&F pour la création de la LM Sequential EVO, lauréate de l’Aiguille d’Or au GPHG 2022. Cette nouvelle version intègre désormais une fonction flyback, permettant de réinitialiser et de redémarrer instantanément le chronographe d’une simple pression.

Le calibre maison de la LM Sequential Flyback offre des caractéristiques techniques impressionnantes :

Deux chronographes flyback indépendants et intégrés

Réserve de marche de 72 heures grâce à deux barillets

Fréquence de 3 Hz

63 rubis

619 composants

Pour garantir un fonctionnement optimal des deux chronographes, Stephen McDonnell a dû relever plusieurs défis techniques, notamment en termes de gestion de l’énergie et de réduction des frictions. Des solutions innovantes ont été mises en place, comme l’utilisation d’embrayages verticaux sertis de rubis et d’un roulement à billes saphir pour une précision et une efficacité énergétique accrues.

Un boîtier imposant en platine

La LM Sequential Flyback se distingue par son boîtier généreux en platine de 44 mm de diamètre et 18,2 mm d’épaisseur. Bien qu’imposante, cette montre se porte confortablement au poignet grâce à ses courbes ergonomiques et à son bracelet en alligator.

Le boîtier est équipé de cinq poussoirs permettant de contrôler les fonctions des deux chronographes :

Démarrage et arrêt du chronographe 1 à 2 heures

Remise à zéro du chronographe 1 à 4 heures

Démarrage et arrêt du chronographe 2 à 8 heures

Remise à zéro du chronographe 2 à 10 heures

Inversion des fonctions des chronographes à 9 heures

Étanche jusqu’à 30 mètres, la LM Sequential Flyback est protégée des éclaboussures et de la pluie, mais il est déconseillé de la porter pour nager ou pratiquer des activités aquatiques.

Un cadran bleu ciel aux compteurs laqués blancs

La LM Sequential Flyback arbore un cadran bleu ciel qui contraste élégamment avec les quatre compteurs laqués blancs des chronographes. À 6 heures, un cadran incliné et bombé indique les heures et les minutes à l’aide d’une aiguille bleue. Les compteurs des secondes sont positionnés à 9 heures et 3 heures, tandis que les totalisateurs 30 minutes se trouvent à 11 heures et 1 heure.

La lisibilité est excellente grâce au contraste entre le cadran bleu et les indications blanches. Les aiguilles bleues des compteurs permettent une lecture aisée des temps chronométrés.

Un mouvement finement décoré visible côté fond

En tournant la montre, on découvre à travers le fond saphir un mouvement finement décoré. Les ponts en nickel-phosphore sont traités NAC pour un rendu foncé et contrasté. Le côté artistique du mouvement est mis en valeur par de larges engrenages et des roues apparentes, signature esthétique des créations MB&F.

Un indicateur de réserve de marche est également visible au dos du boîtier, permettant de surveiller l’autonomie restante du mouvement.

Une pièce d’exception en série limitée

Véritable prouesse horlogère et technique, la LM Sequential Flyback est proposée en série limitée à seulement 33 exemplaires. Cette montre exclusive est proposée au prix de 218 000 €, un tarif justifié par la complexité de son mouvement, la qualité des finitions et la rareté de la pièce.

Avec la LM Sequential Flyback, MB&F confirme son statut de marque innovante et avant-gardiste, capable de repousser les limites de l’horlogerie traditionnelle. Les collectionneurs et les passionnés de montres d’exception seront séduits par cette pièce hors du commun, alliant technicité, esthétique et exclusivité.

La LM Sequential Flyback de MB&F est un véritable chef-d’œuvre horloger qui incarne parfaitement l’esprit créatif et audacieux de la marque indépendante. Nul doute que les 33 heureux propriétaires de cette montre d’exception pourront s’enorgueillir de porter au poignet une pièce unique, fruit de l’expertise et de la passion des artisans horlogers de MB&F.