Maurice Lacroix dévoile les nouvelles montres de plongée Pontos S en DLC et en bronze !

Le fabricant suisse Maurice Lacroix élargit sa gamme de montres de plongée Pontos S récemment relancée avec deux nouveaux modèles urbains. La Pontos S Diver en édition spéciale arbore un boîtier en acier avec finition DLC noire, tandis que la version en édition limitée se pare d'un boîtier en bronze. Deux déclinaisons inédites qui allient performances de plongée et esthétique adaptée à la vie citadine.

Un retour réussi pour la Pontos S Diver

Lancée en 2013 puis retirée du catalogue en 2016 au profit de la collection Aikon, la Maurice Lacroix Pontos S Diver a fait un retour remarqué l'an dernier pour son 10e anniversaire. Avec un boîtier légèrement plus compact pour un meilleur confort au quotidien, cette montre de plongée emblématique a su reconquérir le cœur des amateurs.

Un design sportif et fonctionnel plébiscité par les amateurs de montres de plongée

Un boîtier redessiné pour une meilleure ergonomie et un porté facilité au quotidien

Un retour couronné de succès en 2023, 10 ans après le lancement initial de la collection

Deux nouvelles versions « urbaines » hautes en couleur

Pour 2024, Maurice Lacroix propose deux déclinaisons inédites de sa Pontos S Diver. Si les modèles de 2023 étaient résolument orientés plongée, ces nouveaux venus adoptent des codes esthétiques plus urbains, tout en conservant les mêmes caractéristiques techniques.

La Pontos S Diver en édition spéciale (réf. PT6248-DLB00-330-2) se distingue par :

Un boîtier en acier de 42 mm de diamètre traité en DLC noir

Un cadran noir texturé agrémenté d'aiguilles et index noirs soulignés de Super-LumiNova blanc

Des touches de jaune vif sur la lunette interne et la couronne vissée

La Pontos S Diver en édition limitée (réf. PT6248-BRZ01-330-3) se caractérise par :

Un boîtier de 42 mm en bronze développant une patine unique au fil du temps

Un cadran noir texturé avec aiguilles et index plaqués or et Super-LumiNova beige

Un look néo-vintage homogène et tendance

Mêmes performances de plongée, nouveau look urbain

Malgré leur esthétique plus « citadine », ces nouvelles Maurice Lacroix Pontos S Diver en DLC et bronze ne font aucun compromis sur les spécifications techniques. Elles offrent toujours une solide étanchéité à 300 mètres, garantie par :

Des cristaux saphir protégeant le cadran

Des fonds vissés en acier

Des couronnes vissées à 2h pour la lunette interne et à 3h pour le remontage et le réglage

Avec ces nouvelles finitions DLC et bronze, la Pontos S Diver s'adapte aux environnements urbains et s'affirme comme une montre de plongée ultratélégante, capable d'évoluer avec style bien loin des fonds marins.

Un mouvement automatique fiable et éprouvé

Comme les Pontos S Diver standard, ces déclinaisons DLC et bronze sont animées par le calibre automatique ML115 de Maurice Lacroix (base Sellita SW200). Ce mouvement mécanique offre :

Une fréquence de 28'800 alt/h (4 Hz)

Une réserve de marche d'environ 38 heures

L'affichage des heures, minutes, secondes et date (guichet à 6h)

Deux bracelets adaptés au style de chaque montre

Ces nouvelles Pontos S Diver se déclinent avec des bracelets spécialement choisis pour compléter leur look :

Un bracelet en caoutchouc noir avec embouts moulés pour la version DLC

Un bracelet en cuir marron style vintage avec boucle ardillon bronze assortie pour l'édition limitée

Deux combinaisons qui renforcent le caractère urbain et tendance de ces montres de plongée d'un nouveau genre.

Un positionnement tarifaire attractif

Malgré leurs finitions et matériaux spéciaux, ces Maurice Lacroix Pontos S Diver DLC et bronze restent abordables :

2.250 € pour l'édition spéciale en DLC (réf. PT6248-DLB00-330-2), soit seulement 50 € de plus que les modèles en acier standard

2.700 € pour l'édition limitée en bronze (réf. PT6248-BRZ01-330-3), limitée à 888 exemplaires

Avec ces tarifs attractifs, Maurice Lacroix confirme son engagement à proposer une haute horlogerie suisse accessible, y compris sur des séries spéciales innovantes comme ces nouvelles Pontos S Diver urbaines. Des montres de plongée racées et originales, taillées pour la ville et les aventures du quotidien, qui devraient séduire un large public d'amateurs férus de pièces à la fois élégantes et décontractées.