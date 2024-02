Marco Odermatt et Longines : Une collaboration temps record immortalisée dans une édition limitée

Un garde-temps d'exception en hommage au record de Marco Odermatt

La maison horlogère Longines célèbre les prouesses sportives du skieur suisse Marco Odermatt avec une pièce horlogère qui transcende l'esprit de compétition : la Conquest Chronographe Marco Odermatt. Limitée à seulement 2042 exemplaires, en référence au score historique du champion, cette montre allie précision, élégance et exclusivité avec un prix de vente fixé à 4450 euros. Une opportunité pour les collectionneurs et amateurs d'horlogerie fine de faire un investissement aussi prestigieux que prometteur.

L'éclat d'un record sur votre poignet

Capturer l'essence d'un exploit sportif dans le mécanisme raffiné d'une montre est un art que Longines maîtrise avec brio. La Conquest Chronographe Marco Odermatt ne déroge pas à la règle : son cadran arbore fièrement les couleurs du succès – bleu ciel et touches de rouge – rappelant le drapeau suisse et le trophée du Globe de Cristal. Sous son boîtier en acier inoxydable de 42mm, le calibre L.898.5 bat au rythme des victoires.

Mouvement automatique pour une fiabilité sans faille

pour une fiabilité sans faille Affichage luminescent pour une lisibilité optimale dans toutes les conditions

Fonction chronographe avec trois compteurs dédiés : heures, minutes et secondes

Le fond transparent gravé du numéro unique « One of 2042 » confirme l'exclusivité de chaque pièce, rendant cet achat non seulement un plaisir esthétique mais aussi un choix judicieux pour les investisseurs.

Pourquoi choisir la Conquest Chronographe Marco Odermatt ?

Ce garde-temps n'est pas qu'une simple montre ; c'est un symbole de détermination et d'excellence. En choisissant cette édition limitée, vous portez plus qu'un instrument de mesure temporelle – vous portez une part d'histoire. Voici quelques points forts qui rendent cet achat particulièrement attractif :

Rareté assurée par la série limitée à 2042 pièces

Valeur sentimentale liée au ski alpin et aux exploits de Marco Odermatt

Potentielle appréciation de la valeur sur le marché secondaire des montres rares

Avec son design sportif-chic, elle s'avère être le compagnon idéal tant pour les amateurs d'activités outdoor que pour les passionnés d'élégance discrète.

Une marque ancrée dans l'histoire sportive

Depuis sa première participation au chronométrage d'une course de ski en 1924, Longines s'est imposée comme une référence dans le monde des sports d'hiver. Cette collaboration historique se poursuit aujourd'hui avec la Conquest Chronographe Marco Odermatt, renforçant le lien indissociable entre la marque et les sommets enneigés.

Témoin privilégié du temps lors des plus grands événements sportifs

Engagement continu dans le soutien des athlètes et des compétitions internationales

L'introduction de ce modèle spécifique vient célébrer non seulement un athlète exceptionnel mais aussi toute une tradition horlogère suisse synonyme de performance et précision.