MAD et GRWN présentent l’Aleali May Royal Oak 39mm « Ultra Violette »

Avec un cadran violet foncé et des index en diamants baguette arc-en-ciel, découvrez la nouvelle édition limitée de la Royal Oak 39mm d’Audemars Piguet, personnalisée par GRWN et MAD pour la Paris Fashion Week.

Une collaboration unique

La marque de diamants de laboratoire GRWN s’est associée à MAD pour dévoiler l' »Ultra Violette », une montre personnalisée en édition limitée à l’occasion de la Paris Fashion Week. Dirigée par la nouvelle directrice créative de GRWN, Aleali May, cette collaboration inaugure un duo de modèles uniques de l’Audemars Piguet Royal Oak 39mm, chacun distingué par une convention de nommage de concepts numérotés.

Le concept « Ultra Violette »

Le premier grand dévoilement se concentre sur le Concept 1 « Ultra Violette », une pièce ornée de 652 diamants et d’un cadran violet brossé captivant. Le cadran est agrémenté de 11 diamants baguette taillés en arc-en-ciel, tandis que le marqueur de 12 heures est remplacé par le logo AP en violet foncé, faisant écho au logo de GRWN au-dessus de 6 heures ainsi qu’à la trotteuse centrale.

Boîtier de 39 mm orné de 652 diamants.

Cadran violet brossé avec 11 diamants baguette arc-en-ciel.

Logo AP en violet foncé à 12 heures et logo GRWN à 6 heures.

Bezel avec 32 diamants carrés taille émeraude.

Boîtier et bracelet sertis de diamants pavés ronds, disposés en effet de pluie.

Une fusion de mode et de luxe

« J’ai toujours été inspirée par le monde de l’horlogerie et sa connexion avec une communauté qui comprend et apprécie profondément le luxe. En collaborant avec MAD, nous avons conçu et personnalisé l’une des montres les plus emblématiques, une fusion de mode et de ‘Nouveau Luxe’ qui parle à la prochaine génération de consommateurs Gen-Z », déclare Aleali May dans un communiqué officiel.

Disponibilité et prix

La Royal Oak 39mm « Ultra Violette » Concept 1 d’Audemars Piguet a un prix de départ d’environ 100 000 $ USD. Elle est désormais disponible pour demande via le site officiel de GRWN.

Ce modèle unique et coloré représente une parfaite synergie entre le savoir-faire horloger traditionnel et l’innovation moderne, faisant de cette montre un véritable bijou pour les amateurs de montres de luxe et de haute couture.