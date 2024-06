LVMH s’offre L’Épée 1839 : le luxe horloger français frappe un grand coup !

Le géant du luxe LVMH vient de réaliser un coup de maître en acquérant L’Épée 1839, le célèbre fabricant suisse d’horloges de luxe. Cette acquisition stratégique renforce considérablement la position de LVMH dans le secteur de la haute horlogerie et promet de révolutionner le marché des garde-temps d’exception.

Un joyau horloger rejoint l’empire du luxe

LVMH élargit son portefeuille horloger avec l’acquisition de L’Épée 1839 :

Une marque suisse réputée pour ses créations futuristes et sculptural

Un savoir-faire unique remontant à 1839

Des collaborations prestigieuses, notamment avec MB&F

Cette acquisition, orchestrée par Frédéric Arnault, CEO de LVMH Watches, vient consolider la position du groupe dans le secteur horloger haut de gamme.

Un héritage d’innovation

L’histoire de L’Épée 1839 est marquée par l’innovation et l’excellence :

Fondée par Auguste L’Epée en 1839

Spécialisation initiale dans les composants de montres et les boîtes à musique

Évolution vers la production d’horloges de carrosse et de designs avant-gardistes

Cette riche histoire s’aligne parfaitement avec la vision de LVMH en matière d’horlogerie de luxe.

Un portfolio horloger de prestige

L’Épée 1839 rejoint un impressionnant portefeuille de marques horlogères au sein de LVMH :

Chaumet

Tiffany & Co.

TAG Heuer

Zenith

Bulgari

Hublot

Cette acquisition renforce la diversité et la créativité de l’offre horlogère de LVMH.

Des liens surprenants dans l’industrie du luxe

Une information inattendue a été révélée par Bloomberg :

Bernard Arnault, CEO de LVMH, détiendrait une participation personnelle dans Richemont

Cette participation serait minime et ferait partie d’un portefeuille d’investissements plus large

Les actions de Richemont ont augmenté de 2,8% suite à cette nouvelle

Bien que cette participation ne signale pas de mouvement particulier sur Richemont, elle souligne les interconnexions complexes au sein de l’industrie du luxe.

LVMH élargit son empire gastronomique

En parallèle de ses acquisitions horlogères, LVMH étend son influence dans la gastronomie :

Acquisition du restaurant parisien Chez l’Ami Louis

Un établissement apprécié par Antoine Arnault, fils de Bernard Arnault

Une nouvelle synergie entre horlogerie de luxe et gastronomie raffinée

Cette diversification témoigne de la volonté de LVMH de créer un univers de luxe complet et cohérent.

L’acquisition de L’Épée 1839 par LVMH marque un tournant majeur dans l’industrie horlogère de luxe. En intégrant ce fleuron de l’horlogerie suisse à son portfolio déjà impressionnant, LVMH renforce sa position de leader dans le secteur et ouvre la voie à de nouvelles innovations passionnantes. Les amateurs d’horlogerie du monde entier peuvent s’attendre à des créations encore plus audacieuses et sophistiquées, fruit de la synergie entre le savoir-faire traditionnel de L’Épée 1839 et la vision avant-gardiste de LVMH. Cette acquisition promet de redéfinir les contours du luxe horloger et d’offrir aux connaisseurs des pièces d’exception alliant tradition et modernité.