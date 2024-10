LVMH détrône Rolex en F1 : un contrat record qui va révolutionner le paddock

Le groupe de luxe LVMH s’empare du sponsoring de la Formule 1 pour les 10 prochaines années, délogeant Rolex de sa position historique. Cette alliance inédite promet de transformer l’image du sport automobile, en mêlant haute horlogerie, mode et art de vivre.

Un partenariat d’une ampleur sans précédent

Dès 2025, LVMH deviendra le « Partenaire Global » de la Formule 1, succédant ainsi à Rolex. Ce contrat, estimé à 150 millions de dollars par an, va bien au-delà du simple rôle de chronométreur officiel. Il ouvre la voie à une présence massive des marques du groupe de luxe dans l’univers de la F1.

TAG Heuer, déjà partenaire de l’écurie Red Bull Racing, sera naturellement mise en avant. Mais d’autres maisons prestigieuses du groupe comme Louis Vuitton, Moët & Chandon ou encore Hennessy pourraient également faire leur apparition autour des circuits.

Une stratégie marketing globale

Cette offensive de LVMH s’inscrit dans une volonté de toucher un public rajeuni et diversifié, conquis notamment par la série Netflix « Drive to Survive ». Frédéric Arnault, ancien PDG de TAG Heuer et actuel dirigeant de la division horlogère de LVMH, est l’un des architectes de cette stratégie.

« Lorsque j’ai rejoint TAG Heuer, la Formule 1 n’était plus au cœur de notre stratégie. On la critiquait comme étant un sport de vieux. Mais aujourd’hui, la situation est très différente », explique-t-il.

Un nouveau visage pour la F1

LVMH promet de transformer l’expérience F1, en alliant « le sport palpitant et l’art de vivre élégant, les courses roue contre roue et l’artisanat éprouvé ». On peut s’attendre à voir réapparaître le glamour et l’accès facilité aux stands, perdus sous l’ère Rolex.

Bernard Arnault, PDG de LVMH, souligne : « Que ce soit dans le sport automobile, la mode, l’horlogerie ou les vins et spiritueux, chaque détail compte sur le chemin du succès. Dans nos ateliers comme sur les circuits du monde entier, cette recherche incessante de repousser les limites inspire notre vision. »

Un pari sur l’avenir du sport automobile

Cette alliance soulève des questions sur l’évolution de la F1. Va-t-elle devenir un show encore plus axé sur le lifestyle et le divertissement ? Les fans puristes pourraient s’inquiéter de voir les aspects sportifs relégués au second plan.

Cependant, LVMH mise sur une F1 en pleine croissance, capable de séduire un public plus large et plus jeune. Le groupe de luxe voit dans ce sport une vitrine idéale pour ses marques, alliant performance, innovation et glamour.

En conclusion, ce partenariat LVMH-F1 marque un tournant dans l’histoire du sport automobile. Il promet de redéfinir l’image de la F1, en y insufflant une dose supplémentaire de luxe et de sophistication. Reste à voir comment les fans et les acteurs du sport accueilleront cette nouvelle ère qui s’annonce aussi flamboyante qu’incertaine.