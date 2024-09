Luxe et forces spéciales : La nouvelle collection Panerai Navy SEALs fait débat

Panerai frappe fort avec l’extension de sa collection Navy SEALs, lancée initialement en 2022. La marque italienne présente quatre nouveaux modèles qui poussent encore plus loin le concept d’hommage aux forces spéciales américaines. Mais jusqu’où peut-on aller dans l’association entre horlogerie de luxe et unités militaires d’élite ? Plongeons dans les détails de cette collection qui ne manquera pas de faire réagir.

Un quatuor qui ne passe pas inaperçu

La nouvelle collection Panerai Navy SEALs se compose de quatre modèles aux caractéristiques bien distinctes :

La Submersible QuarantaQuattro Navy SEALs PAM01518

La Submersible QuarantaQuattro GMT Navy SEALs Carbotech PAM01513

La Submersible Navy SEALs Titanio PAM01669

La Submersible Chrono Navy SEALs Titanio PAM01521

Chacune de ces pièces arbore fièrement son appartenance à la collection Navy SEALs, avec des éléments de design communs qui ne laissent aucun doute sur leur inspiration militaire.

Un design qui ne fait pas dans la demi-mesure

Panerai n’a pas lésiné sur les détails pour ancrer ces montres dans l’univers des Navy SEALs :

Des cadrans dégradés, passant de l’anthracite au centre au noir sur les bords

Un Super-LumiNova couleur sable pour les aiguilles, index et sous-cadrans

Une lunette tournante unidirectionnelle avec un point lumineux beige à midi

Un compteur des secondes à 9 heures en forme de cible

L’inscription « NAVY SEALS » en beige à 6 heures

Deux bracelets : un en caoutchouc et un en textile avec motif camouflage AOR-1

Le fond de boîte gravé de l’insigne officiel des Navy SEALs

Ces éléments créent une identité visuelle forte et immédiatement reconnaissable, ne laissant aucun doute sur l’inspiration de ces garde-temps.

Quatre déclinaisons pour tous les goûts

Chaque modèle de la collection apporte sa propre interprétation du concept :

1. Submersible QuarantaQuattro Navy SEALs PAM01518

– Boîtier en acier inoxydable brossé de 44 mm

– Étanchéité à 300 mètres

– Mouvement automatique Calibre P.900 avec réserve de marche de 3 jours

– Prix : 9 500 euros

2. Submersible QuarantaQuattro GMT Navy SEALs Carbotech PAM01513

– Boîtier en Carbotech de 44 mm

– Étanchéité à 500 mètres

– Mouvement automatique Calibre P.900/GMT avec fonction GMT et date

– Prix : 18 400 euros

3. Submersible Navy SEALs Titanio PAM01669

– Boîtier en titane brossé de 47 mm avec lunette en Carbotech

– Étanchéité à 300 mètres

– Mouvement automatique Calibre P.9010 avec date

– Prix : 12 800 euros

4. Submersible Chrono Navy SEALs Titanio PAM01521

– Boîtier en titane traité DLC de 47 mm avec lunette en céramique noire mate

– Chronographe flyback avec fonction « time to target »

– Mouvement automatique Calibre P.9100/R

– Édition limitée à 80 pièces

– Prix : 32 000 euros

Une collection qui soulève des questions

Au-delà des spécifications techniques impressionnantes, cette collection Panerai Navy SEALs soulève des interrogations légitimes. Est-il approprié pour un civil de porter une montre arborant si ostensiblement le nom d’une unité militaire d’élite ? Ne risque-t-on pas de frôler l’usurpation d’identité, même involontaire ?

Plusieurs points de vue s’affrontent :

Certains y verront un hommage respectueux et un soutien aux forces spéciales

D’autres pourraient considérer cela comme une forme de « cosplay » militaire peu appropriée

Enfin, des voix s’élèveront probablement pour dénoncer une exploitation commerciale de l’image des Navy SEALs

Il est important de noter que Panerai n’est pas la première marque à commercialiser des montres inspirées de l’univers militaire auprès du grand public. Néanmoins, l’utilisation aussi explicite du nom et des insignes d’une unité active pose question.

Une exclusivité qui a un prix

Ces nouvelles Panerai Navy SEALs seront disponibles exclusivement dans les boutiques de la marque :

La PAM01518, PAM01513 et PAM01669 seront en vente à partir du 24 septembre 2024

La PAM01521, limitée à 80 exemplaires, arrivera en octobre 2024

Avec des prix allant de 9 500 à 32 000 euros, ces montres s’adressent clairement à une clientèle aisée, capable d’investir dans un garde-temps de luxe à forte identité.

Le verdict : entre admiration et controverse

La nouvelle collection Panerai Navy SEALs ne laissera personne indifférent. D’un point de vue purement horloger, ces pièces impressionnent par leur technicité et leur design audacieux. Elles s’inscrivent parfaitement dans l’ADN de Panerai, marque historiquement liée au monde militaire et naval.

Cependant, l’utilisation aussi explicite de l’identité des Navy SEALs soulève des questions éthiques et sociales qui dépassent le cadre de l’horlogerie. Chaque acheteur potentiel devra se positionner sur ce qu’implique le port d’une telle montre.

Qu’on l’admire ou qu’on la critique, cette collection marque indéniablement un pas de plus dans l’association entre luxe horloger et imaginaire militaire. Reste à voir comment le public et la communauté des collectionneurs réagiront à cette proposition audacieuse de Panerai.