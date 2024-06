L’ultime montre de Rafael Nadal et Richard Mille, la plus légère de la série

Concluant en beauté la série de montres nées de la collaboration entre Richard Mille et Rafael Nadal, la RM 27-05 se distingue comme la pièce la plus légère jamais créée par la marque, avec seulement 11,5 grammes au compteur. Un concentré de technicité et de performance qui couronne 14 ans d’un partenariat horloger exceptionnel.

Rafael Nadal, une légende qui tire sa révérence à Roland-Garros

L’annonce de la défaite de Rafael Nadal dès le premier tour de Roland-Garros face à Alexander Zverev a suscité une vive émotion chez les amateurs de tennis. Le « roi de la terre battue », 14 fois sacré Porte d’Auteuil, a également laissé entendre qu’il s’agissait peut-être de sa dernière apparition au French Open.

Nul ne saurait lui en tenir rigueur, tant l’Espagnol a marqué de son empreinte l’histoire du tennis, offrant à ses fans des moments inoubliables au fil de sa carrière exceptionnelle. Une carrière jalonnée de 11 montres créées en collaboration avec Richard Mille, qui font aujourd’hui l’objet d’une ultime édition.

14 ans de collaboration horlogère entre Richard Mille et Rafael Nadal

Depuis 2010 et la présentation de la RM 027, Rafael Nadal et Richard Mille ont noué une relation étroite, le horloger accompagnant le champion sur les courts comme dans la conception de garde-temps toujours plus innovants.

Chaque modèle issu de cette collaboration a repoussé les limites en matière de légèreté et de résistance :

RM 027 (2010) : 20 grammes, conçue pour résister aux chocs sur terre battue

RM 27-01 (2012) : 18,83 grammes

RM 27-02 : résistance aux chocs de 10 000 g

RM 27-04 (2020) : résistance aux chocs de 12 000 g

Avec la RM 27-05, Richard Mille et Rafael Nadal repoussent une nouvelle fois les limites de la légèreté.

RM 27-05 : un concentré de records et d’innovations techniques

Affichant seulement 11,5 grammes sur la balance, la RM 27-05 Flying Tourbillon Rafael Nadal s’impose comme la montre tourbillon mécanique la plus légère et la plus résistante au monde. Elle peut encaisser des chocs allant jusqu’à 14 000 g, établissant un nouveau record pour la marque.

Ces prouesses s’expliquent par l’utilisation d’un matériau inédit, le Carbon TPT B.4, développé par North Thin Ply Technology. Dérivé du Carbon TPT utilisé en Formule 1, il est constitué de centaines de couches de filaments de carbone imprégnés de résine haute performance. Résultat : un rapport résistance/poids optimal autorisant l’usinage de pièces ultra-fines et légères sans sacrifier la rigidité.

Malgré une épaisseur de seulement 7,20 mm, le boîtier monobloc abrite un mouvement extra-plat bénéficiant des innovations du Calibre Ferrari RM UP-01 :

Calibre RMUP-01 de 3,75 mm d’épaisseur pour 3,79 grammes

Réserve de marche de 55 heures

Tourbillon volant oscillant à 3 Hz

Platine et ponts en titane traité PVD et carbone TPT

Barillet « volant » sans pont pour une légèreté accrue

Soumise à des tests drastiques (chocs verticaux et horizontaux avec accélération jusqu’à 300 g), la RM 27-05 s’impose comme le nec plus ultra des montres de sport ultralégers. Un garde-temps taillé sur mesure pour les athlètes de haut niveau comme Rafael Nadal, capable de supporter les contraintes extrêmes d’un match de tennis.

L’apothéose d’une collaboration horlogère d’exception

Avec cette RM 27-05 Flying Tourbillon, Richard Mille et Rafael Nadal signent un ultime chef-d’œuvre mécanique, quintessence de 14 ans d’innovation et de passion partagée. Une montre de records qui restera comme le symbole d’une des collaborations les plus fécondes et les plus durables entre un athlète et une marque horlogère.

Si pour les amateurs de belles montres, la fin de cette série au sommet laisse un goût amer, elle marque aussi l’aboutissement d’une quête d’excellence qui force le respect. Car en repoussant sans cesse les limites du possible, Rafael Nadal et Richard Mille ont écrit quelques-unes des plus belles pages de l’histoire de l’horlogerie sportive moderne. Une légende dont cette RM 27-05 constitue le point d’orgue éblouissant.