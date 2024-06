Louis Vuitton réinvente l’Escale : Une montre habillée épurée et intemporelle

Dix ans après son lancement, la collection Escale de Louis Vuitton fait peau neuve. En écho au renouveau sportif de la Tambour l’an dernier, la maison française dévoile quatre nouvelles montres habillées au design épuré et intemporel. Au programme : deux modèles en or rose et deux versions en platine serties de diamants, toutes animées par le mouvement manufacture LFT023. Zoom sur ces garde-temps qui marient avec brio l’héritage malletier de Louis Vuitton et l’excellence horlogère.

Un boîtier revisité, entre tradition et modernité

Pour cette nouvelle mouture de l’Escale, Louis Vuitton a revu le design du boîtier tout en conservant ses codes identitaires. Décliné en or rose ou en platine, il arbore un diamètre de 39 mm pour une épaisseur contenue de 10,2 mm.

Fidèle à l’esprit des célèbres malles de la maison, le boîtier se distingue par :

Une intégration fluide des cornes, rappelant les équerres en laiton

Une couronne octogonale bombée, évoquant les rivets d’une malle

Un savant jeu de finitions satinées et polies, réalisées à la main

Autant de détails qui ancrent subtilement ces montres dans l’univers du voyage cher à Louis Vuitton, tout en leur conférant une allure contemporaine et raffinée.

Des cadrans texturés, entre sophistication et originalité

Autre clin d’œil à l’héritage malletier de la maison, les index des quarts d’heure reprennent la forme des équerres en laiton. Minutieusement appliqués à la main, ils assurent la jonction entre le cadran central et la minuterie périphérique.

Les deux versions en or rose se parent de cadrans finement texturés, obtenus par un procédé de stampaggio :

Un cadran argent au grain délicat, évoquant la toile Monogram

Un cadran bleu profond, jouant sur les contrastes

Les aiguilles en or rose et la seconde en titane courbe parachèvent l’ensemble avec élégance. Les déclinaisons en platine osent des combinaisons plus audacieuses :

Un cadran en météorite, matériau rare et fascinant

Un cadran en onyx noir, sublimé par un cerclage serti de diamants baguette

Deux interprétations joaillières qui témoignent du savoir-faire unique de Louis Vuitton dans le travail des pierres ornementales.

Un cœur battant manufacture, entre technicité et finition

Pour animer ces nouvelles Escale, Louis Vuitton a logiquement opté pour son calibre maison LFT023. Dévoilé l’an dernier sur la Tambour, ce mouvement automatique à micro-rotor a été développé en collaboration avec les artisans de La Fabrique du Temps et Le Cercle des Horlogers.

Côté finition, il se démarque par :

Des ponts au décor granuleux uniforme

Un micro-rotor gravé en or 22 carats

Une réserve de marche généreuse de 50 heures

Certains puristes regretteront l’absence d’un spiral libre, remplacé ici par un régulateur ETAchron. Un choix fréquent sur ce segment tarifaire, qui n’enlève rien aux qualités chronométriques de ce calibre certifié par l’Observatoire de Genève.

Prix et disponibilité

Ces nouvelles Louis Vuitton Escale seront disponibles dès le mois de juin dans les boutiques de la marque et chez certains revendeurs agréés. Comptez :

26 400 € pour les versions en or rose (réf. Q1DL20 et Q1DL30)

35 500 $ pour la Escale Platine Météorite (réf. Q1DN40)

168 000 $ pour la somptueuse Escale Platine Pavée (réf. Q1DP50)

Toutes sont proposées sur un bracelet en cuir de veau et une boucle ardillon assortie au boîtier.

Avec cette nouvelle collection Escale, Louis Vuitton réaffirme son ambition de s’imposer comme un acteur incontournable de la haute horlogerie. Le pari semble réussi tant ces montres marient avec justesse l’identité unique de la maison et une belle exécution technique et esthétique. De quoi séduire une clientèle à la recherche d’un garde-temps élégant et intemporel, porté par l’aura d’une marque légendaire. Vivement les prochains chapitres de cette belle aventure horlogère !