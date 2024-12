Louis Vuitton célèbre les 20 ans de son modèle iconique, la Tambour

La célèbre maison de luxe française Louis Vuitton a réussi l’exploit de se faire un nom dans l’industrie horlogère en seulement vingt ans. C’est en 2002 que la maison dévoilait pour la première fois la Tambour, immédiatement reconnaissable grâce à sa forme atypique et ses cornes de lunette emblématiques. La Tambour est aujourd’hui une véritable plateforme créative pour Louis Vuitton, déclinée aussi bien en montres connectées qu’en pièces de haute horlogerie primées. Zoom sur un modèle en édition limitée lancé en 2022.

La Tambour, emblème de l’horlogerie Louis Vuitton

La Tambour s’est imposée au fil des années comme le symbole de la collection de montres Louis Vuitton, se réinventant sans cesse. La Tambour Spin Time de 2009 a marqué les esprits en jouant avec l’affichage du temps, remplaçant les aiguilles et les index par des cubes rotatifs. L’arrivée en 2011 de La Fabrique du Temps à Genève et de ses maîtres horlogers, Michel Navas et Enrico Barbasini, au sein de Louis Vuitton a permis à la marque de créer des pièces toujours plus exceptionnelles.

Parmi les modèles marquants, la Tambour Evolution de 2014 affichait un caractère fort et masculin avec son boîtier de 45 mm de diamètre, tandis que la Tambour Slim de 2016, version Tourbillon, se faisait élégante et discrète au poignet. En 2017, le modèle Tambour Moon conservait le boîtier rond signature de la collection tout en inversant la courbe de sa carrure. La Tambour Curve, lancée en 2020, innovait avec un boîtier en titane et Carbostratum ainsi qu’un calibre à tourbillon volant, estampillé du prestigieux Poinçon de Genève.

La Tambour, une montre multi-récompensée

Le talent horloger de Louis Vuitton a été salué à plusieurs reprises. En 2021, la Tambour Carpe Diem a ainsi reçu le Prix de l’Audace au Grand Prix d’Horlogerie de Genève, tandis que la Tambour Street a remporté le Prix de la Montre de Plongée. Fait remarquable, l’aventure horlogère de Louis Vuitton s’est aussi illustrée dans l’univers des montres connectées. La maison dévoilait en 2022 la troisième génération de son modèle Tambour Horizon Light Up, une montre connectée entièrement personnalisable.

La Tambour Twenty, une édition limitée anniversaire fidèle à l’originale

À l’occasion des vingt ans de la Tambour, La Fabrique du Temps Louis Vuitton a créé un modèle anniversaire exclusif : la Tambour Twenty. Éditée à seulement 200 exemplaires, cette montre rend hommage à la Tambour originale en reprenant ses codes iconiques :

Un boîtier de 41,5 mm de diamètre portant les 12 lettres du nom « Louis Vuitton » réparties sur les chiffres et les index, comme sur la version de 2002.

Un cadran brun avec finition soleil, parcouru par les aiguilles jaunes du chronographe rappelant le fil historiquement utilisé dans la maroquinerie de la maison.

Un mouvement chronographe haute fréquence LV277 basé sur le Zenith El Primero, avec rotor en or 22 carats et réserve de marche de 50 heures.

Une étanchéité à 100 mètres.

Pour Jean Arnault, Directeur Marketing et Développement des montres Louis Vuitton, « Les passionnés de montres reconnaîtront tous les éléments qui ont fait du design de la Tambour quelque chose d’unique. Cette édition limitée est un véritable concentré de tout ce qui a fait de cette montre un objet d’exception, mais elle possède aussi des caractéristiques inédites qui la distingueront auprès des collectionneurs. Au-delà de célébrer notre anniversaire, cette montre ouvre la voie à de nombreuses décennies de belle horlogerie, en restant fidèle aux valeurs de créativité, d’artisanat et d’excellence de Louis Vuitton. »

Proposée au prix de 17 800 euros, la Tambour Twenty reflète toute l’expertise et le savoir-faire d’exception de Louis Vuitton en haute horlogerie. Avec ce modèle anniversaire, la marque française réaffirme avec éclat sa légitimité et son ambition de s’inscrire durablement parmi les grands noms de l’horlogerie de luxe.