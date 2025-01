Louis Vuitton célèbre l’année du serpent avec l’Escale « Snakes Jungle », une pièce d’art horloger exceptionnelle

La manufacture Louis Vuitton nous dévoile une création horlogère fascinante qui repousse les limites de l’artisanat d’art. La nouvelle Escale « Snakes Jungle » fait partie d’une trilogie baptisée Cabinet of Wonders, et quelle merveille ! Cette pièce illustre parfaitement la rencontre entre la haute horlogerie et les métiers d’art traditionnels.

Un cadran qui raconte une histoire

Imaginez un instant un cadran qui prend vie sous vos yeux. C’est exactement ce que propose cette création où un serpent majestueux s’enroule avec grâce dans une forêt de bambous luxuriante. La réalisation de ce tableau miniature relève d’une prouesse technique impressionnante. Rose Saneuil, maître dans l’art de la marqueterie multi-matériaux, a orchestré un véritable festival de textures en associant le bois, le parchemin et la paille. (J’ai eu la chance d’observer de près ce type de travail lors d’une visite d’atelier, et la précision requise est absolument époustouflante).

Une symphonie de verts et de techniques ancestrales

Le travail sur les couleurs mérite une attention particulière. Les artisans ont réussi à créer pas moins de quatorze nuances de vert différentes pour donner vie à cette jungle miniature. Le serpent, symbole de l’année lunaire 2025, prend forme grâce au talent conjugué d’Eddy Jaquet et Vanessa Lecci, qui ont utilisé les techniques de gravure à la main et d’émail champlevé.

Un boîtier qui repousse les frontières du design

La nature ne connaît pas de limites, et le design de cette montre non plus. Les feuilles de bambou semblent s’échapper du cadran pour envahir le boîtier, créant un effet de débordement saisissant. Le boîtier de 41,5 mm en or blanc 18 carats est orné d’un motif de vagues japonaises finement ciselé. Cette décoration se retrouve également sur le calibre LFT023, visible à travers le fond saphir.

Un bracelet qui rend hommage à la tradition japonaise

Avez-vous déjà admiré la poignée d’un katana traditionnel ? Le bracelet de l’Escale « Snakes Jungle » s’en inspire directement. Réalisé en cuir de veau d’une belle teinte vert foncé, il présente un tressage manuel qui rappelle ces armes légendaires. Cette attention aux détails crée une harmonie parfaite avec les tons terreux du cadran.

Une édition limitée d’exception

Cette montre n’est produite qu’à 20 exemplaires, ce qui en fait une pièce particulièrement rare et désirable. Chaque exemplaire représente des centaines d’heures de travail minutieux. Le prix n’a pas été communiqué officiellement, mais pour une pièce de cette complexité, dotée d’un mouvement manufacture et d’un tel niveau d’artisanat, on peut s’attendre à un tarif dépassant les 200 000 euros.

Il est fascinant de voir comment Louis Vuitton continue d’explorer les possibilités créatives en haute horlogerie. La maison réussit à marier les complications horlogères avec les arts décoratifs les plus raffinés, créant ainsi des garde-temps qui sont de véritables œuvres d’art portables. (Cette approche me rappelle les premiers garde-temps ornés de la fin du XIXe siècle, quand les montres étaient autant des objets d’art que des instruments de mesure du temps).

La montre incarne parfaitement l’esprit du Nouvel An lunaire, tout en démontrant l’excellence des métiers d’art horlogers. Elle représente cette fusion unique entre tradition et modernité qui caractérise les plus belles créations horlogères contemporaines. Voilà une pièce qui fera certainement date dans l’histoire des montres de collection.