Louis Erard révolutionne Le Régulateur avec un sublime cadran en émail grand feu !

La manufacture horlogère indépendante Louis Erard s’associe à l’émailleur d’art Donzé Cadrans pour créer une édition limitée époustouflante de son iconique modèle Le Régulateur. Avec son cadran en émail grand feu inédit, cette montre d’exception risque de faire tourner bien des têtes. Découvrez vite pourquoi ce garde-temps virtuose pourrait bien devenir le nouveau chouchou des collectionneurs !

Un cadran en émail grand feu signé Donzé Cadrans

Pour sublimer son best-seller Le Régulateur, Louis Erard a eu l’idée de génie de collaborer avec les artisans émailleurs de Donzé Cadrans. Résultat ? Un spectaculaire cadran en émail grand feu, une grande première pour la marque indépendante suisse. Cette technique ancestrale et exigeante nécessite de superposer et de cuire plusieurs couches d’émail à plus de 800°C. Un savoir-faire d’exception qui garantit des couleurs éclatantes et inaltérables.

Sur ce Régulateur Grand Feu Enamel, l’émail profond couleur ivoire offre un écrin somptueux à l’affichage atypique des heures et des minutes. Véritable pièce maîtresse de la montre, le cadran des minutes trône majestueusement au centre. Les aiguilles estampillées « feuille de sapin » en acier bleui contrastent délicieusement avec le cadran. Un régal pour les yeux !

Un boîtier élégant pour un garde-temps d’exception

Autre atout de ce régulateur grand feu : son boîtier en acier inoxydable de 39 mm de diamètre. À la fois compact et raffiné, il abrite un calibre mécanique à remontage automatique personnalisé basé sur le Sellita SW266-1. Côté poignet, cette merveille horlogère s’accompagne d’un bracelet en cuir de veau gris du plus bel effet. L’ensemble respire l’élégance et l’exclusivité.

Une série limitée qui risque de partir comme des petits pains

Avis aux collectionneurs : ce Louis Erard Le Régulateur Grand Feu Enamel n’est disponible qu’en série limitée à 99 exemplaires. Au prix de 4 550 CHF (soit environ 5 000 $ au taux de change actuel), il risque de trouver preneur très rapidement. Si vous êtes séduit par ce régulateur virtuose paré d’émail précieux, ne tardez pas trop !

Avec cette collaboration inédite avec Donzé Cadrans, Louis Erard prouve une fois de plus son savoir-faire horloger d’exception. En intégrant pour la première fois un cadran en émail grand feu à son modèle fétiche Le Régulateur, la marque indépendante se positionne comme un acteur incontournable de la haute horlogerie abordable. Une réussite esthétique et technique qui devrait ravir les amateurs de belle mécanique !

Louis Erard Le Régulateur Grand Feu Enamel : l’alliance idéale de la tradition et de l’innovation horlogère

En s’offrant les services des virtuoses de l’émail de Donzé Cadrans, Louis Erard sublime son emblématique Régulateur. Ce cadran grand feu incandescent confère une profondeur et un caractère uniques à cette montre néo-rétro. Avec son mouvement mécanique exclusif et son boîtier compact, ce régulateur de haute volée concentre le meilleur du savoir-faire horloger traditionnel et contemporain. Une réussite à tous les niveaux !

Alors, prêt à craquer pour cette merveille émaillée ? Ou pensez-vous que son prix est trop élevé pour une montre Louis Erard, même en série limitée ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !