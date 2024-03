L’Orient Star M Collections : un vent de fraîcheur dans l’horlogerie japonaise haut de gamme

Orient Star signe son grand retour avec les collections M, marquant une nouvelle ère dans l'horlogerie japonaise de luxe. Découvrons ensemble cette série qui promet de révolutionner le paysage horloger européen avec son approche unique et ses détails signature.

L'histoire et l'ambition derrière Orient Star

Orient Star, marque emblématique depuis 1951, a toujours été perçue comme le grand rival d'Orient face aux offres premium de Seiko et Citizen en Asie. Forte d'une fusion en 2017 avec Seiko Epson Corporation, Orient et Orient Star visent désormais une expansion réussie sur le marché européen, promettant un avenir riche en innovations et en succès.

Les inspirations célestes de la collection M

Puisant leur inspiration dans le catalogue astronomique de Messier, les collections M d'Orient Star embrassent une diversité d'objets célestes, tels que les amas d'étoiles, les nébuleuses et les galaxies, le tout encapsulé dans des designs de boîtiers et de bracelets innovants. Présentées à Londres en décembre dernier, ces collections ont su impressionner par leur finesse et leur originalité.

Zoom sur des modèles phares

Le M34 F7 Semi-skeleton RE-BY0004A

Le M34 F7 Semi-Skeleton se distingue par son boîtier en acier brossé de 40mm de diamètre, ses biseaux polis et son bracelet en acier à la finition soignée. Son cadran dégradé bleu nacre, avec une conception asymétrique et des détails fonctionnels comme l'indicateur de réserve de marche et la petite seconde, le rend aussi pratique qu'élégant. Mû par le calibre maison F7F44, ce garde-temps promet précision et fiabilité, avec une réserve de marche de 50 heures. Disponible à 1 226€, il se positionne comme une montre sportive versatile au charme indéniable.

Le M42 Diver 1964 2nd Edition F6 Date 200m RE-AU0602E

Inspiré par les premières montres de plongée et affichant un look rétro, le M42 Diver 1964 avec son cadran vert mat et ses indices lumineux, se veut à la fois élégant et fonctionnel. Offrant une résistance à l'eau de 200 mètres et une lisibilité optimale, il se prête à toutes les aventures. Son prix de 1 475€ reflète la qualité et le soin apporté à sa conception.

Le M45 F7 Mechanical Moon Phase RE-AY0121A

Le plus habillé de la série, le M45 F7 avec sa complication de phase de lune mécanique, séduit par ses tons chauds et ses détails noirs. Son cadran, inspiré par l'amas d'étoiles des Pléiades, offre une richesse visuelle rare. Avec son bracelet en cuir Horween Cordovan et son prix de 2 000€ pour une série limitée de 180 pièces, cette montre est une invitation au raffinement et à la distinction.

Une nouvelle ère pour Orient Star

Avec ces nouvelles collections M, Orient Star ne se contente pas de revenir sur le devant de la scène horlogère ; elle redéfinit les standards de l'élégance et de la précision japonaises. Ces montres ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps, elles sont le reflet d'un héritage, d'une passion et d'une quête incessante d'excellence. L'heure est venue de redécouvrir Orient Star, une marque qui, au-delà de son histoire, se tourne résolument vers l'avenir.