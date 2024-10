Lorca Model No. 2 Chronograph : L’élégance vintage réinventée

Après le succès de son Model No. 1 GMT, la jeune marque Lorca surprend à nouveau avec le Model No. 2 Chronograph. Cette nouvelle création allie l’inspiration mid-century à une exécution contemporaine, offrant aux amateurs d’horlogerie une pièce à la fois nostalgique et résolument moderne.

Un design qui affine l’héritage

La Lorca Model No. 2 Chronograph reprend les codes esthétiques de son prédécesseur tout en affirmant sa propre identité. Son design, bien qu’empreint d’influences vintage, évite les références trop directes, créant ainsi une esthétique unique et cohérente.

Caractéristiques principales :

Boîtier en acier inoxydable 316L de 37 mm (38 mm à la lunette)

Épaisseur totale de 14,1 mm (dont 11,6 mm pour le boîtier seul)

Distance entre-cornes de 46 mm

Verre saphir bombé

Étanchéité jusqu’à 100 mètres

Une lunette audacieuse

L’élément le plus distinctif de cette montre est sans doute sa lunette. Bidirectionnelle et rotative (120 clics), elle arbore un motif rainuré rappelant certains modèles emblématiques des années 50, comme la Rolex Datejust « Thunderbird. Graduée sur 12 heures dans une typographie propre à Lorca, cette lunette offre une alternative originale à l’échelle tachymétrique traditionnellement associée aux chronographes.

Un cadran épuré aux multiples options

La Model No. 2 est proposée avec trois options de cadran :

Argenté

Noir

Gris chaud avec sous-cadrans argentés

Tous partagent la typographie distinctive de Lorca, des index polis et remplis de Super-LumiNova, ainsi que de grandes aiguilles dauphine luminescentes.

Un bracelet raffiné

La montre est livrée sur un bracelet à neuf maillons en acier inoxydable, fin (2,6 mm) et souple. Il se rétrécit élégamment de 20 mm aux cornes à 16 mm au fermoir. Ce dernier, fraisé et fin, témoigne d’une qualité d’exécution supérieure à ce qu’on trouve habituellement dans cette gamme de prix. Une amélioration notable est l’ajout d’un système de micro-ajustement sans outil dans le fermoir.

Un mouvement mécanique fiable

À l’intérieur bat le calibre Sellita 510M à remontage manuel :

Chronographe à came

Réserve de marche de 63 heures

Fréquence de 4 Hz

Finition « spéciale » ou « élaborée » de Sellita

Notre avis

La Lorca Model No. 2 Chronograph s’affirme comme une réussite pour cette jeune marque. Elle rejoint un groupe restreint mais croissant de chronographes mécaniques inspirés du mid-century, offrant des proportions portables et un design cohérent.

La lunette constitue l’élément le plus audacieux et potentiellement clivant du design. Bien qu’atypique pour un chronographe, elle confère à la montre une identité unique et démontre la volonté de Lorca de se démarquer.

Avec son étanchéité de 100 mètres, rare pour un chronographe aussi fin, la Model No. 2 prouve l’engagement de Lorca à créer des montres mécaniques adaptées à la vie moderne, malgré l’apparente contradiction entre chronographe mécanique et praticité contemporaine.

Disponibilité et prix

La Lorca Model No. 2 Chronograph sera disponible en pré-commande à partir du 1er octobre 2024 à 16h (heure de Paris). La première série de production, limitée à 300 exemplaires, sera livrée en mai 2025. Par la suite, le modèle intégrera la collection permanente de Lorca.

Prix : 2 650 €

Pour les amateurs d’horlogerie en quête d’une pièce alliant charme vintage et fonctionnalités modernes, la Lorca Model No. 2 Chronograph représente une option séduisante et originale sur le marché des chronographes mécaniques contemporains.