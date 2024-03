Découvrez la sublime Longines Ultra-Chron : au cœur de l’innovation horlogère

Plongez dans l'univers de la Longines Ultra-Chron, la montre qui combine élégance sportive et prouesses techniques à haute fréquence.

Une prouesse technique inspirée du passé

La Longines Ultra-Chron, avec son Calibre automatique à haute fréquence L836.6, bat dix fois par seconde, s'inspirant directement du premier modèle de plongée à haute fréquence de 1968. Cette montre démontre l'expertise de la marque suisse dans le domaine des montres sportives et des oscillateurs à grande vitesse, se positionnant fièrement aux côtés de créations légendaires telles que l'El Primero de Zenith et quelques mouvements de Grand Seiko.

Peu de calibres manufacturés offrent une fréquence de 5 Hz, soit 36 000 vibrations par heure, avec une constance et à un prix abordable. La surprise initiale suscitée par l'Ultra-Chron de Longines cède rapidement la place à une prise de conscience de l'esprit pionnier de la marque dans le développement des mouvements de montres.

Un héritage de haute fréquence

Dès 1914, Longines a mis au point le premier instrument de mesure du temps à haute fréquence, capable de mesurer le dixième de seconde. En 1959, la marque a développé le premier mouvement à haute fréquence pour montre-bracelet, établissant de nouveaux records de précision. Le nom « Ultra-Chron » a été déposé en 1966 pour une montre surpassant les critères d'un chronomètre certifié COSC, introduisant ainsi le premier modèle de plongée à haute fréquence en 1968.

Une renaissance soutenue par le Swatch Group

L'acquisition de Longines par le Swatch Group en 1983 a ouvert la voie à de nouvelles compétences en développement, allant de la mécanique de précision et de l'électronique à la technologie moderne du silicium. Longines a joué un rôle clé dans le développement de calibres exclusifs, comme le Calibre à roue à colonnes L688.2, basé sur l'ETA A08.231. Plus récemment, Longines a participé au développement du nouveau Calibre automatique L836.6, une version spéciale du Calibre à remontage automatique ETA C07.811.

Le silicium au cœur de l'innovation

Longines équipe tous ses garde-temps automatiques de mouvements de pointe dotés de spiraux en silicium, offrant une légèreté, une résistance à la corrosion, aux fluctuations de température et aux champs magnétiques, améliorant ainsi la précision et la longévité de l'Ultra-Chron. Ce modèle bénéficie d'une garantie de cinq ans et d'un certificat de chronomètre délivré par Timelab, un laboratoire indépendant basé à Genève.

Performance et esthétique

Le Calibre L836.6, bien que nécessitant plus d'énergie en raison de sa haute fréquence, offre une réserve de marche de 52 heures. Cette montre démontre une grande cohérence entre les positions verticale et horizontale et une précision remarquable, justifiant pleinement son certificat de chronomètre.

L'Ultra-Chron se distingue par son boîtier rétro de 40,8 x 41,9 mm, évoquant le modèle original de 1968. Son design, associé à une résistance à l'eau jusqu'à 30 bar et un cadran noir mat pour une lisibilité optimale sous l'eau, souligne l'expertise de la marque.

Un bracelet raffiné et durable

Le bracelet en acier inoxydable de l'Ultra-Chron, avec ses composants alternés polis et satinés, est sécurisé par une boucle déployante offrant une option de réglage fin. Un second bracelet en textile recyclé est également fourni, accompagné d'un outil spécial pour en faciliter le changement, renforçant ainsi le caractère sportif et durable de cette montre.

En combinant professionnalisme, identité historique et la puissance d'un calibre à haute fréquence moderne, l'Ultra-Chron de Longines se présente comme une pièce unique et abordable, témoignant de l'engagement continu de la marque envers l'excellence et l'innovation dans l'horlogerie.