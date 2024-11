Longines Mini DolceVita : une nouvelle élégance dorée pour une montre intemporelle

Avec sa nouvelle collection Mini DolceVita en or, Longines perpétue son héritage horloger dédié à l’élégance féminine. Inspirée de l’Art déco et disponible en or jaune ou rose, cette édition raffinée met en lumière un savoir-faire d’exception et une esthétique subtile.

Un hommage à l’Art déco et à l’élégance intemporelle

La collection DolceVita de Longines est depuis longtemps l’incarnation de l’élégance féminine. Inspirée d’un modèle iconique de 1927, cette ligne allie subtilement tradition et modernité avec son cadran rectangulaire argenté, agrémenté de décorations flinqué en relief qui évoquent le style Art déco. Ce motif géométrique délicat apporte de la profondeur au cadran, tout en accentuant son raffinement intemporel.

Les chiffres romains bleuies et les aiguilles également bleues contrastent joliment avec le fond guilloché du cadran, ajoutant une touche de sophistication. À 6 heures, un sous-cadran carré abrite une petite seconde, créant un équilibre visuel harmonieux. Ce détail subtil renforce la symétrie du cadran tout en restant fidèle aux codes classiques de Longines.

Une collection Mini DolceVita revisitée en or 18 carats

Lancée en 2023, la ligne Mini DolceVita fait son grand retour cette année avec quatre nouvelles déclinaisons élégantes. Ces modèles inédits se distinguent par leur boîtier en or 18 carats, disponible en or jaune ou rose, mesurant 21,5 mm sur 29,0 mm. En plus de sa beauté intemporelle, cette nouvelle version en or ajoute une touche de luxe supplémentaire à cette collection féminine emblématique.

À l’intérieur du boîtier, le mouvement quartz précis L178 anime la montre, assurant une fiabilité et une précision parfaites pour accompagner le quotidien des femmes modernes.

Des modèles ornés de diamants Top Wesselton

Les modèles phares de cette collection en or sont magnifiquement sertis de 38 diamants Top Wesselton, soulignant l’éclat et la finesse de chaque montre. Chaque pièce est accompagnée d’un bracelet sophistiqué en or jaune ou rose, constitué de 106 maillons finement assemblés dans une structure alternée qui épouse délicatement le poignet. Cette finition apporte une touche de luxe tout en assurant un confort optimal pour celles qui apprécient les montres joaillières.

Avec ce sertissage en diamants et son bracelet en or, cette édition en Mini DolceVita allie somptuosité et élégance, idéale pour celles en quête d’une montre qui conjugue à la fois charme et prestige.

Un minimalisme raffiné pour les modèles sans diamants

Pour les amateurs d’un style plus épuré, deux versions de la Mini DolceVita en or sont proposées sans sertissage de diamants. Ces modèles minimalistes sont accompagnés d’un bracelet en cuir noir souple, qui ajoute une touche de sobriété et de raffinement. La boucle ardillon en or jaune ou rose complète parfaitement l’ensemble, harmonisée à la couleur du boîtier.

Ce style sans ornements excessifs met en valeur l’essence de la DolceVita en alliant minimalisme et élégance intemporelle. Ce modèle constitue ainsi une montre chic, idéale pour celles qui recherchent une sophistication discrète au quotidien.

Prix et disponibilité des modèles Mini DolceVita en or

Les modèles Mini DolceVita en or avec bracelet en or massif sont proposés au prix de 23 500 €, tandis que les versions avec bracelet en cuir sont disponibles à partir de 5 600 €. Ces montres représentent un investissement à long terme, reflet de la qualité et du savoir-faire de Longines.

Avec cette nouvelle collection, Longines continue de rendre hommage à son héritage horloger tout en adaptant ses modèles aux attentes des femmes modernes. La Mini DolceVita en or incarne parfaitement cet équilibre entre tradition et innovation, offrant aux passionnées de montres de luxe une pièce d’exception à la fois élégante et intemporelle.