Longines Legend Diver : La montre de plongée vintage qui ose la couleur en 2024

Longines frappe fort avec sa nouvelle collection Legend Diver. En revisitant son icône de plongée vintage, la marque suisse injecte une dose de modernité audacieuse tout en restant fidèle à son héritage. Plongez avec nous dans les détails de ces nouveaux modèles qui promettent de faire des vagues dans le monde de l’horlogerie.

Un héritage qui remonte à 1959

La Longines Legend Diver puise son inspiration dans la montre de plongée Super-Compressor de 1959. Lancée en 2007, elle a su capturer l’essence des montres de plongée vintage tout en s’adaptant aux goûts contemporains. Pour 2024, Longines célèbre le 65e anniversaire du modèle original avec une mise à jour audacieuse.

Trois nouvelles teintes qui font sensation

La grande nouveauté de cette année réside dans l’introduction de trois nouveaux cadrans aux couleurs terriennes :

– Un vert profond évoquant les fonds marins

– Un terracotta chaleureux rappelant les côtes méditerranéennes

– Un gris anthracite élégant et polyvalent

Ces teintes viennent compléter les versions noire et bleue lancées l’année dernière, offrant ainsi une palette riche et variée pour tous les goûts.

Un boîtier optimisé pour le confort

Le boîtier de 39 mm, introduit en 2023, conserve son design emblématique avec quelques améliorations notables :

– Des cornes plus courtes et légèrement incurvées pour s’adapter à un plus grand nombre de poignets

– Les iconiques couronnes vissées à motif quadrillé, dont celle à 2 heures permettant de contrôler la lunette interne rotative bidirectionnelle

– Un verre saphir bombé qui renforce l’esthétique vintage

Un cadran épuré pour une lisibilité optimale

Longines a apporté des modifications subtiles mais significatives au cadran :

– Suppression de l’affichage de la date pour une meilleure symétrie

– Abandon du faux patina sur les index pour une esthétique plus moderne

– Une flèche luminescente sur l’aiguille des secondes, conforme à la norme ISO 6425

Un mouvement à la hauteur des ambitions

Au cœur de la Legend Diver bat le calibre L888.6, basé sur un mouvement ETA :

– Certification chronomètre pour une précision optimale

– Conformité à la norme ISO 764 de résistance magnétique, dépassée de 10 fois

– Spiral en silicium pour une meilleure résistance aux champs magnétiques

– Une impressionnante réserve de marche de 72 heures

Un bracelet qui allie confort et style

Les nouvelles Legend Diver sont proposées sur un bracelet en acier inoxydable assorti :

– Des maillons centraux polis façon « grains de riz »

– Une boucle déployante avec micro-ajustement pour un confort optimal

Un prix compétitif pour une montre d’exception

Malgré toutes ces améliorations et son pedigree horloger, la Longines Legend Diver reste accessible :

– Un prix de 3 200 euros, identique pour les trois nouveaux coloris

– Disponible dès maintenant sur le site officiel de Longines

La Longines Legend Diver version 2024 réussit le tour de force de moderniser un classique tout en préservant son âme vintage. Avec ses nouvelles couleurs audacieuses, son boîtier optimisé et son mouvement performant, elle s’impose comme un choix de premier ordre pour les amateurs de montres de plongée à la recherche d’un modèle alliant histoire et innovation.

Que vous soyez un plongeur chevronné ou simplement amateur de belles mécaniques, la Legend Diver mérite assurément une place de choix dans votre collection. Elle incarne parfaitement la philosophie de Longines : l’élégance intemporelle mariée à la performance technique.