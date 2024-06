longines étend sa collection Conquest avec de nouvelles tailles et des couleurs estivales

La marque propose désormais des montres à trois aiguilles réduites en taille avec des teintes pastel éclatantes et plus d’options de dimensions pour s’adapter à différents poignets.

Ce que nous savons

La ligne Longines Conquest célèbre cette année son 70e anniversaire, et pour marquer cet événement, la marque a annoncé la sortie de plusieurs nouvelles extensions de la famille de modèles. Dévoilée plus tôt cette semaine, une gamme de 34 mm avec des cadrans pastel vient s’ajouter, ainsi que deux nouvelles tailles de 34 mm et 38 mm en plusieurs options de couleurs. Ces ajouts reflètent l’identité contemporaine de Conquest et la volonté de la marque de s’adresser à un nouveau public tout en s’appuyant sur ses racines patrimoniales.

Longines Conquest 34mm

Pour les dernières additions au modèle Conquest 34 mm lancé au printemps 2023, les changements les plus significatifs sont les trois nouvelles options de cadran. Désormais disponibles en rose bonbon, bleu ciel et vert doux, chaque modèle présente des index appliqués et une fenêtre de date blanche à six heures. Le Super-LumiNova a été appliqué sur les aiguilles des heures et des minutes, ainsi que sur les indices à trois, neuf et douze heures. Vous avez le choix entre un bracelet en acier inoxydable ou un bracelet en caoutchouc assorti à la couleur du cadran.

Longines Conquest 30mm et 38mm

Alors que la famille Conquest était largement limitée aux tailles de 41 mm et 34 mm pour ses modèles équipés de mouvements mécaniques, de nouvelles options de 30 mm et 38 mm sont désormais disponibles. La disposition du cadran et les détails généraux ne diffèrent que par la taille, ce qui constitue la principale nouveauté de cette sortie. Pour le modèle de 30 mm, vous avez le choix entre des couleurs de cadran argent, nacre, vert et bleu, avec une largeur de corne de 15 mm. Le modèle de 38 mm sera disponible en argent, vert, bleu, noir ou champagne et présente une largeur de corne de 19 mm. Les modèles de ces deux tailles sont accompagnés d’un bracelet en acier inoxydable assorti, et il existe une option de bracelet en caoutchouc pour la taille de 38 mm.

Mouvement et caractéristiques

Chaque modèle est étanche jusqu’à 100 mètres et équipé d’un mouvement mécanique automatique fabriqué en interne avec un ressort en silicium et une résistance antimagnétique conforme aux normes ISO 764. Voici les détails techniques :

Calibre : Longines calibre L592.5; Longines calibre L888.5; Longines calibre L888.5

: Longines calibre L592.5; Longines calibre L888.5; Longines calibre L888.5 Fonctions : Heures, minutes, secondes, date

: Heures, minutes, secondes, date Réserve de marche : 45 heures; 72 heures; 72 heures

: 45 heures; 72 heures; 72 heures Remontage : Automatique

: Automatique Fréquence : 28,800 VpH; 25,200 VpH; 25,200 VpH

: 28,800 VpH; 25,200 VpH; 25,200 VpH Bijoux : 22 bijoux; 21 bijoux; 21 bijoux

Ce que nous pensons

Considérant cette sortie ainsi que la dernière mise à jour de la ligne Mini Dolce Vita de la marque, Longines connaît une bonne année en matière de modifications subtiles mais impactantes de ses pièces éprouvées, visant à mieux attirer sa clientèle féminine (ou simplement ceux ayant un poignet plus petit et stylé). Lorsque j’ai eu un aperçu de ces modèles il y a quelques mois, j’ai eu l’impression que mes goûts personnels en matière de montres étaient exposés juste sous mon nez, étant donné les teintes pastel et les petites tailles. J’ai même essayé de sortir discrètement avec la Conquest 34 mm rose sur un poignet et le modèle bleu ciel sur l’autre… Je plaisante.

Ce qui est également remarquable, c’est l’utilisation de mouvements mécaniques automatiques, quelle que soit la taille ; l’étanchéité de 100 mètres – bien que je ne sois ni plongeuse ni même adepte du snorkeling (j’ai une certaine phobie des poissons), je dois admettre que je ne suis pas la plus prudente ou la plus gracieuse des femmes, donc je privilégie généralement une attitude de « plus c’est mieux » dans ce domaine ; et enfin, le prix, qui me semble relativement abordable compte tenu de l’absurdité croissante des prix dans l’industrie horlogère en général.

Prix et disponibilité

Le prix des modèles de 30 mm varie entre 1 950 € et 2 400 €, ceux de 34 mm sont de 1 900 € pour le bracelet en caoutchouc et de 2 000 € pour l’acier inoxydable, et ceux de 38 mm coûtent 2 750 € pour le bracelet en caoutchouc et 2 850 € pour l’acier inoxydable. Disponibles dès maintenant, ces modèles ne sont pas en édition limitée.