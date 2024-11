Longines dévoile l’édition limitée Conquest Chrono Ski, un chronographe inspiré de l’esprit du ski alpin

En tant que chronométreur officiel des 48èmes Championnats du monde de ski alpin de la FIS, Longines célèbre l’événement avec une édition spéciale de son célèbre chronographe Conquest. Conçu pour incarner l’esprit du ski alpin, ce modèle exclusif marie esthétique sportive et haute précision horlogère.

Un hommage sportif avec la Conquest Chrono Ski Edition

Longines, fidèle à son engagement envers les sports de glisse, présente la Conquest Chrono Ski Edition, une montre en édition limitée qui allie élégance et performance. Ce modèle se distingue par son boîtier en acier inoxydable de 42 mm, alternant finitions polies et satinées pour un look à la fois sophistiqué et robuste. Parfaite pour les amateurs de sports d’hiver, cette édition limitée incarne l’esprit du ski avec son design dynamique et son cadran fonctionnel.

La montre arbore une lunette en céramique noire qui contraste harmonieusement avec le cadran anthracite et les trois compteurs, créant un jeu de tons monochromes élégant. Des touches de rouge viennent rehausser l’ensemble, ajoutant une touche sportive et assurant une lisibilité optimale, accentuée par l’utilisation de Super-LumiNova® sur les index et sur la pointe de l’aiguille des secondes du chronographe.

Une mécanique de haute performance : le calibre L898.5

Au cœur de cette édition spéciale bat le calibre L898.5 de Longines, un mouvement automatique de haute précision. Doté d’une résistance magnétique avancée, ce mouvement assure une réserve de marche de 56 heures, idéale pour les passionnés de sports extrêmes qui ont besoin de fiabilité et de durabilité dans toutes les conditions.

Ce calibre exclusif offre une performance fiable et durable, répondant aux exigences des sportifs de haut niveau tout en garantissant un suivi précis des performances chronométriques.

Un design unique et symbolique

Le fond du boîtier de cette Conquest Chrono Ski Edition est orné d’une gravure représentant un skieur en action, une référence directe à l’esprit de vitesse et d’audace du ski alpin. Les inscriptions « SAALBACH 2025 – FIS ALPINE WORLD SKI CHAMPIONSHIPS » et « LIMITED EDITION – ONE OF 2025 » encadrent cette gravure, rappelant l’unicité de cette montre dédiée à l’événement.

Avec seulement 2 025 exemplaires produits, chaque montre incarne la passion et l’engagement de Longines dans le monde des sports de glisse, tout en offrant un design recherché et des finitions exemplaires pour les collectionneurs et amateurs de sport horloger.

Options de bracelet pour un confort optimal

La Conquest Chrono Ski Edition est livrée avec un bracelet en acier inoxydable pour un look classique et raffiné, mais propose également un bracelet en caoutchouc noir, idéal pour les activités sportives. Ce bracelet en caoutchouc est équipé d’une boucle déployante avec double sécurité, assurant un maintien parfait en toute circonstance.

Ces options de bracelets permettent de personnaliser le style et le confort de la montre, offrant ainsi aux amateurs de sports d’hiver une montre capable de les accompagner aussi bien sur les pistes que dans la vie quotidienne.

Disponibilité et prix de la Conquest Chrono Ski Edition

Prévue pour accompagner les passionnés de ski dès les championnats du monde de ski alpin à Saalbach/Salzburgerland en février 2025, la Conquest Chrono Ski Edition est disponible en précommande sur le site officiel de Longines. Cette montre exclusive est proposée au prix de 4 100 €, une valeur justifiée par la qualité des matériaux et l’ingénierie de précision qui caractérisent Longines.

En combinant tradition horlogère, sportivité et innovation, la Conquest Chrono Ski Edition de Longines représente bien plus qu’un simple garde-temps. Avec son édition limitée, elle s’affirme comme une pièce de collection unique, parfaite pour les passionnés de ski et les amateurs de montres d’exception.

