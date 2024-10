Longines dévoile 3 nouvelles Flagship Heritage avec phase de lune : le chic intemporel s’habille de couleurs

La marque horlogère suisse Longines enrichit sa collection Flagship Heritage avec trois nouveaux modèles alliant élégance vintage et innovation technique. Ces garde-temps au design raffiné se parent de cadrans soleillés dans des teintes tendance, offrant une relecture moderne d’un grand classique.

Un héritage horloger sublimé

La collection Flagship Heritage de Longines, née en 1957, s’enrichit en 2024 de trois nouvelles déclinaisons. Ces modèles reprennent l’indication de phase de lune introduite l’année dernière, tout en apportant une touche de fraîcheur avec des cadrans aux couleurs originales : beige Havane, anthracite et vert.

Le médaillon en or 18 carats ornant le fond du boîtier, emblématique de la collection, est toujours présent. Il représente une caravelle voguant sur une mer en émail peinte à la main, symbole du savoir-faire et de l’héritage de la marque au sablier ailé.

Un design intemporel aux finitions soignées

Le boîtier en acier inoxydable de 38,5 mm se distingue par son élégance discrète. Ses finitions satinées et ses cornes biseautées lui permettent de s’adapter à tous les poignets. Le fond vissé garantit quant à lui une bonne étanchéité.

Les cadrans bombés, inspirés du modèle Flagship original de 1957, se parent de onze index appliqués en rhodium ou or rose, allongés à 3h, 9h et 12h. Les aiguilles, assorties et traitées au Superluminova pour une meilleure lisibilité, s’harmonisent parfaitement avec la lune et les étoiles de l’indication de phase lunaire, encadrée par une date à aiguille.

Une mécanique de pointe signée Longines

Au cœur de ces nouveaux modèles bat le calibre L899.5, un mouvement mécanique à remontage automatique exclusif Longines. Doté d’un spiral en silicium et d’autres composants de dernière génération, il offre une résistance magnétique dix fois supérieure à la norme ISO 764, ainsi qu’une impressionnante réserve de marche de 72 heures.

Des bracelets assortis pour un look parfait

Pour parfaire l’ensemble, Longines propose des bracelets en cuir assortis aux cadrans : brun, anthracite ou noir. Ils sont équipés d’une boucle ardillon Heritage en acier inoxydable, alliant confort et style.

Un prix attractif pour un garde-temps d’exception

Ces nouvelles Flagship Heritage sont proposées au prix public conseillé de 2 800 euros. Un tarif qui positionne ces montres comme une option attractive sur le marché des garde-temps de luxe à complication, offrant un excellent rapport qualité-prix.

En conclusion, avec ces trois nouvelles déclinaisons de sa Flagship Heritage, Longines réussit le pari de moderniser un grand classique tout en préservant son ADN. Ces montres s’adressent aussi bien aux amateurs d’horlogerie traditionnelle qu’aux passionnés en quête d’un garde-temps élégant et polyvalent. Elles incarnent parfaitement la philosophie de la marque, alliant tradition horlogère et innovation technique dans un design intemporel.