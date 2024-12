Longines Conquest Ski Edition : La montre en édition limitée qui célèbre les Championnats du Monde de Ski Alpin

Longines frappe fort avec sa Conquest Ski Edition, une montre en édition limitée qui marie performance et élégance pour les passionnés d’horlogerie et de sports alpins.

Une montre qui rend hommage aux sports d’hiver

Fondée en 1832, Longines est une maison horlogère qui a su traverser les ères tout en restant fidèle à son héritage. Depuis plusieurs décennies, la marque suisse est intimement liée au monde des sports de haute compétition. Officiellement partenaire de la Fédération Internationale de Ski (FIS), Longines réaffirme son engagement en présentant une montre exclusive pour les 48e Championnats du Monde de Ski Alpin, prévus du 4 au 16 février 2025 à Saalbach, en Autriche.

Cette édition limitée baptisée la Conquest Ski Edition est un véritable hommage à l’univers des sports d’hiver, combinant robustesse, précision et esthétisme.

Un design sportif et élégant à la fois

Limitée à seulement 2 025 exemplaires, la Conquest Ski Edition arbore un boîtier en acier inoxydable de 42 mm de diamètre. Résistante à l’eau jusqu’à 100 mètres, elle présente une alternance de surfaces polies et satinées qui lui confère une allure moderne et sophistiquée.

Son cadran anthracite, fini en satin, offre une touche contemporaine, tandis que les sous-cadrans noirs placés à 3, 6 et 9 heures enrichissent son visuel dynamique. Les détails rouges, notamment les aiguilles du chronographe et les inscriptions sur la lunette tachymétrique en céramique, ajoutent une note audacieuse à cette montre d’exception.

Une lisibilité optimale pour toutes les conditions

Longines a pensé à tout pour garantir une lisibilité parfaite, même dans les environnements les plus extrêmes. Le cadran est protégé par un verre saphir avec traitement anti-reflets double face, tandis que les index luminescents appliqués aux positions 3, 6, 9 et 12 heures assurent une excellente visibilité dans l’obscurité. Les aiguilles des heures et des minutes, rhodiées et polies, bénéficient également d’un revêtement luminescent.

Un mouvement exclusif et performant

Sous son boîtier gravé avec l’emblème officiel des Championnats du Monde de Ski Alpin, la Conquest Ski Edition renferme un mouvement exclusif : le calibre L898.5. Ce mouvement automatique offre des performances remarquables avec une réserve de marche de 59 heures. Doté d’un ressort en silicium, il garantit une résistance magnétique exceptionnelle, bien au-delà des exigences de la norme ISO 764.

Un bracelet robuste et sécurisé

Pour accompagner ce garde-temps sportif, Longines propose un bracelet métallique équipé d’une boucle déployante triple avec sécurité. Ce système assure un maintien fiable et confortable en toutes circonstances, que ce soit pour une journée sur les pistes ou pour une soirée plus habillée.

Prix et disponibilité en France

La Conquest Ski Edition est commercialisée au prix de 4 150 € en France. Avec seulement 2 025 pièces disponibles à l’échelle mondiale, cette montre est destinée aux collectionneurs avertis et aux amateurs de sports d’hiver en quête d’une pièce unique.

Pourquoi craquer pour la Conquest Ski Edition ?

La Longines Conquest Ski Edition est bien plus qu’une montre. Elle incarne la rencontre parfaite entre tradition horlogère suisse et passion pour les sports alpins. Avec son design soigné, ses performances techniques et son lien symbolique avec un événement mondial majeur, elle s’impose comme un choix incontournable pour les amoureux de l’horlogerie d’exception.

Pour tous ceux qui souhaitent allier élitisme sportif et référence horlogère, la Conquest Ski Edition est une véritable invitation à vivre la haute montagne avec style et précision.