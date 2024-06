Longines Conquest 38 mm : La montre parfaite pour les poignets fins, alliance d’élégance vintage et de modernité !

Longines, célèbre marque horlogère suisse, vient de dévoiler une nouvelle déclinaison de sa collection Conquest. Après avoir séduit les amateurs de montres avec une version de 41 mm, Longines propose désormais un modèle plus compact de 38 mm, qui allie subtilement des codes esthétiques vintage et modernes. Nous avons eu la chance de prendre en main les cinq variantes de cadran de cette nouvelle Conquest 38 mm, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle nous a laissé une excellente impression !

Un boîtier bien proportionné

Le boîtier en acier inoxydable de 38 mm de diamètre présente un brossage vertical sur le dessus, tandis que la lunette et les flancs arborent une finition polie brillante. À 3 heures, on retrouve une couronne vissée signée, protégée par des gardes profilées.

Le bracelet en acier, avec ses maillons en forme de H alternant surfaces brossées et polies, s’accorde parfaitement aux finitions du boîtier. Il est équipé d’un fermoir papillon à bouton-poussoir, sans système de micro-réglage. Des demi-maillons permettent cependant d’ajuster précisément le bracelet à son poignet.

Avec ses 38 mm de diamètre, 10,9 mm d’épaisseur et 46,8 mm de longueur de cornes à cornes, la Conquest 38 mm offre une excellente ergonomie et se porte à merveille sur les poignets fins.

Cinq couleurs de cadran au choix

Tout comme la Conquest 41 mm, cette nouvelle version 38 mm est proposée avec cinq couleurs de cadran différentes :

Argent

Bleu

Vert

Noir

Champagne (remplaçant le marron foncé de la version 41 mm)

Tous les cadrans présentent un subtil effet soleil, plus ou moins marqué selon les couleurs. Un ruban contrastant court le long du minutier, rappelant les modèles vintage de la collection Conquest.

Douze index biseautés et appliqués sont posés sur ce ruban, les quatre plus grands étant remplis de Super-LumiNova, tout comme les petits plots carrés qui les jouxtent. Les aiguilles des heures et des minutes, également biseautées, sont elles aussi luminescentes pour assurer une bonne lisibilité dans l’obscurité.

À 6 heures, on retrouve un guichet de date simple, dont le disque s’accorde ou contraste avec la couleur du cadran selon les versions.

Un mouvement fiable et performant

La Longines Conquest 38 mm est animée par le calibre L888, basé sur un mouvement ETA. Ce mouvement automatique bat à une fréquence de 25 200 alternances par heure, dispose de 21 rubis et offre une confortable réserve de marche de 72 heures. Il est également résistant aux champs magnétiques du quotidien.

Le fond saphir vissé permet d’admirer les finitions du mouvement, et participe à la résistance à l’eau de 100 mètres de la montre, tout comme la couronne vissée et le verre saphir.

Une montre polyvalente et abordable

Sur mon poignet de 17 cm, la Longines Conquest 38 mm se porte à ravir. Avec son épaisseur contenue de 10,9 mm, elle se fait oublier et se glisse facilement sous une manche de chemise. Mes versions préférées sont les cadrans champagne et vert, qui apportent une touche d’originalité par rapport aux montres habituelles.

La qualité de fabrication et de finition est au rendez-vous, et correspond parfaitement à ce que l’on peut attendre dans cette gamme de prix. Certes, un système de micro-réglage et des barrettes à dégagement rapide auraient été appréciables, mais leur absence n’est pas rédhibitoire.

La Conquest 38 mm m’a rappelé ma Rolex Explorer référence 114270, avec son mélange de codes esthétiques modernes et vintage, et son caractère passe-partout. Le ruban gravé sur le cadran ajoute de la profondeur et joue joliment avec la lumière, tout comme la fine trame soleil.

Le seul petit bémol concerne l’entraxe de 19 mm, qui limite le choix de bracelets alternatifs. Mais comme pour mon Explorer, j’imagine que la plupart des propriétaires de Conquest 38 mm la porteront principalement sur son bracelet en acier.

Un prix identique quelle que soit la taille

La Longines Conquest 38 mm est proposée uniquement sur bracelet acier, au prix de 2 300 €, soit le même tarif que la version 41 mm. Une stratégie tarifaire différente de celle appliquée à la collection Spirit, où les versions 40 mm sont 350 € moins chères que les 42 mm.

En conclusion, la Longines Conquest 38 mm est une montre polyvalente et abordable, qui séduira les amateurs de montres élégantes et sportives, à la recherche d’un garde-temps aux dimensions contenues. Avec ses cinq couleurs de cadran et son bracelet acier soigneusement fini, elle s’adaptera à tous les styles et toutes les occasions. Une belle réussite signée Longines !