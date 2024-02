L’Investissement horloger du moment : La montée en puissance de la Rolex Pepsi et de la Lady-Datejust

Alors que le marché des montres de luxe connaît une baisse générale, deux modèles Rolex font exception en prenant de la valeur.

L'Ascension du Rolex Pepsi

La Rolex « Pepsi » GMT Master II (Réf. 126710BLRO) a connu une croissance d'environ 5% sur les douze derniers mois et de 1,5% sur les trente derniers jours, avec des exemplaires d'occasion atteignant environ 20 000 dollars. Ce modèle emblématique, introduit par la marque à la couronne en 1995, était à l'origine destiné aux pilotes de Pan Am pour gérer les différents fuseaux horaires. La lunette bicolore rouge et bleue était un clin d'œil au logo de la compagnie aérienne, ce qui a donné son surnom inspiré par la célèbre boisson gazeuse. Le modèle a évolué depuis son origine dans les années 1950 (Réf. 6542) jusqu'à sa version moderne actuelle et conserve sa place comme le GMT le plus prisé.

La difficulté pour l'acquérir s'avère également être un point clé de son attractivité, avec des listes d'attente conséquentes pour les collectionneurs désireux de se procurer ce garde-temps. Avec des rumeurs courant sur une possible discontinuation du modèle par Rolex – non confirmées mais anticipées avant la révélation du catalogue 2024 en avril -, cette rareté pourrait encore accroître sa valeur sur le marché secondaire.

Le charme croissant du Lady-Datejust

De son côté, le Lady-Datejust (Réf. 69173) voit également son prix augmenter. Lancée en 1984, cette référence associe acier inoxydable et or, arborant un cadran champagne serti de diamants ainsi qu'une lunette cannelée emblématique. Elle représente l'unique modèle féminin dans l'indice Bloomberg Subdial Watch, et malgré sa taille plus modeste (26 mm), elle affiche une progression notable en se valorisant d'environ 4% au cours du dernier mois, pour atteindre près de 4 200 dollars.

Cette montre allie élégance classique et préciosité, ce qui semble séduire davantage les acheteuses sur le marché secondaire. Ses caractéristiques principales incluent :

Mixte d'acier inoxydable et d'or

Cadran champagne orné de diamants

Lunette cannelée distinctive

Dynamiques du marché secondaire des montres luxueuses

L'indice Bloomberg Subdial Watch, qui suit l'évolution des prix pour les cinquante montres de luxe les plus échangées sur le marché secondaire, indique une baisse globale d'environ 7% au cours de l'année passée et reste stable ces trente derniers jours. Cette tendance n'est pas surprenante après que ces montres ont atteint des sommets pendant la pandémie; les prix demandés par les marques phares telles que Rolex, Patek Philippe ou Audemars Piguet commencent à refluer.

Ainsi, alors que certains investisseurs pourraient y voir un signal d'alerte, il s'agit peut-être aussi d'une opportunité pour ceux cherchant à acquérir une pièce horlogère de prestige à prix plus accessible. Il est temps de surveiller ces offres potentiellement avantageuses.