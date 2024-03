Libérez-vous du téléphone : Comment connecter facilement vos écouteurs Bluetooth à une montre Garmin !

Appairer des écouteurs Bluetooth avec votre montre Garmin est rapide et simple, permettant d'écouter de la musique sans téléphone. Assurez-vous que votre montre Garmin est compatible avec les écouteurs Bluetooth, car toutes ne le sont pas. Suivez ces étapes simples pour profiter de votre musique ou podcasts directement depuis votre poignet.

Pourquoi appairer des écouteurs Bluetooth avec votre montre Garmin ?

Laissez votre téléphone à la maison et jouez de la musique à travers votre montre. C'est agréable de laisser parfois le téléphone derrière soi lors d'une course ou à la gym, mais vous voudrez peut-être toujours écouter de la musique. En chargeant de la musique directement sur votre montre et en appairant des écouteurs à celle-ci, vous pouvez continuer à profiter de votre playlist sans rester attaché à votre téléphone. Cela signifie également que vous pouvez contrôler votre musique directement depuis votre poignet, sans avoir à sortir votre téléphone pour passer une chanson.

Étapes pour appairer des écouteurs Bluetooth avec votre montre Garmin

Appairer est rapide, vous permettant de passer rapidement à votre entraînement. Notez que les modèles Garmin ont différentes manières d'entrer et de sélectionner des menus et de défiler. Pour de nombreux appareils Garmin, vous utilisez le bouton supérieur droit pour sélectionner quelque chose ou touchez l'écran s'il dispose d'un écran tactile, tandis que les boutons inférieur et moyen à gauche sont utilisés pour défiler. Si vous n'êtes pas sûr de la manière de naviguer dans les menus sur votre montre, assurez-vous de consulter votre manuel Garmin.

Assurez-vous que vos écouteurs sont à moins de 2m de la montre et en mode appairage.

Entrez dans le Menu sur votre montre Garmin.

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Capteurs & Accessoires.

Tapez sur Ajouter Nouveau.

Sélectionnez Écouteurs.

La montre recherchera vos écouteurs. Une fois trouvés, tapez sur Sélectionner pour Ajouter.

La montre entrera dans un écran de chargement pendant l'appairage et vous alertera si l'appairage a été réussi ou non.

Alternativement, vous pouvez accéder au menu Écouteurs à travers les paramètres Musique également.

Assurez-vous que vos écouteurs sont à moins de 2m de la montre et en mode appairage.

Entrez dans le Menu sur votre montre Garmin.

Faites défiler vers le bas et sélectionnez Musique.

Sélectionnez Écouteurs.

Tapez sur Ajouter Nouveau.

La montre recherchera vos écouteurs. Une fois trouvés, tapez sur Sélectionner pour Ajouter.

La montre entrera dans un écran de chargement pendant l'appairage et vous alertera si l'appairage a été réussi ou non.

Ces étapes simples vous permettent de profiter pleinement de votre musique sans avoir à porter votre téléphone avec vous, offrant ainsi une expérience plus libre et plus agréable lors de vos activités physiques.