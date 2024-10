L’horlogerie suisse en danger ? Découvrez la montre chinoise qui bouleverse tout !

Une marque horlogère chinoise vient de dévoiler une édition limitée qui pourrait bien révolutionner le monde de l’horlogerie. Avec son design audacieux et sa qualité irréprochable, cette montre promet de séduire les collectionneurs les plus exigeants. Découvrez pourquoi cette pièce d’exception fait déjà tant parler d’elle.

Une marque qui bouscule les codes

Atelier Wen, fer de lance de l’horlogerie chinoise, vient d’annoncer le lancement d’une série d’éditions limitées qui débutera avec un cadran à la couleur saisissante. La marque, qui s’est imposée avec sa collection Perception, propose des montres à bracelet intégré dotées de cadrans guilochés à la main d’une beauté époustouflante.

Un hommage à la communauté des passionnés

Pour célébrer sa communauté grandissante d’enthousiastes, Atelier Wen lance le projet Millésime. Ce dernier prévoit une édition limitée annuelle, conçue en collaboration avec la communauté. La première née de cette initiative est la Perception Millésime Mù, et trois acheteurs chanceux auront droit à une surprise de taille.

Un cadran qui ne laisse pas indifférent

La Perception Millésime Mù arbore un cadran violet intense, fruit d’un heureux hasard. Cette teinte, initialement choisie pour des prototypes, a suscité un tel engouement lors du salon Watches and Wonders à Genève que la décision de l’adopter pour ce nouveau modèle s’est imposée d’elle-même.

Une prouesse technique made in China

Chaque cadran Perception est tourné à la main dans l’atelier du seul Maître Guillocheur de Chine, Cheng Yu Cai. La réalisation d’un seul cadran nécessite huit heures de travail minutieux. Le motif « écaille de poisson » est devenu la signature de la marque, sublimé par des index appliqués et des aiguilles en forme de feuille, plaqués rhodium.

Un boîtier en titane, une première pour la marque

La Perception Millésime Mù est le premier modèle non collaboratif d’Atelier Wen à proposer un boîtier entièrement en titane de grade 5. Avec ses 40 mm de diamètre et seulement 9,4 mm d’épaisseur, cette montre offre un confort exceptionnel au poignet.

Un bracelet innovant pour un confort optimal

Le bracelet en titane, parfaitement intégré au boîtier, est équipé d’un système de micro-ajustement breveté. Activé en appuyant sur le logo de la marque, il offre 7 mm d’extension pour un confort inégalé. De plus, la boucle déployante est dotée d’une lame télescopique qui s’adapte parfaitement à la morphologie du poignet.

Un mouvement chinois qui défie les préjugés

Au cœur de la Perception Millésime Mù bat un calibre automatique Dandong SL1588A personnalisé, fabriqué par le renommé manufacturier chinois Peacock. Réglé à -/+ 10 secondes par jour dans 5 positions, ce mouvement offre une réserve de marche de 41 heures et bat à 28 800 alternances par heure.

Une surprise de taille pour trois heureux élus

Parmi tous les acheteurs de la Perception Millésime Mù, trois chanceux recevront, à leur insu, un prototype flambant neuf de la même montre, mais en tantale. Ces pièces uniques, inspirées des prototypes présentés à Genève, ne seront découvertes qu’à l’ouverture du coffret.

Un prix défiant toute concurrence

Malgré ses caractéristiques exceptionnelles, la Perception Millésime Mù est proposée au prix de 3 588 dollars américains, soit environ 3 380 euros. Un tarif qui la positionne comme une option extrêmement attractive sur le marché des montres de luxe.

Avec la Perception Millésime Mù, Atelier Wen prouve que l’horlogerie chinoise n’a plus rien à envier à ses concurrentes suisses. Cette édition limitée, alliant savoir-faire traditionnel et innovation technique, s’impose comme un must-have pour les collectionneurs avisés. Une montre qui bouscule les codes et redéfinit les standards de l’excellence horlogère, tout en rendant hommage à sa communauté de passionnés. Ne manquez pas l’ouverture des précommandes le 7 octobre à 15h, heure de Paris, pour avoir une chance de posséder ce bijou horloger.