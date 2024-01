L’horlogerie et le règne animal : Entre fascination et création

Quand l'horlogerie rencontre le règne animal : une fascination capturée à travers cinq montres d'exception

Bulgari Serpenti : L'Élégance du Serpent au Poignet

La maison Bulgari, reconnue pour son raffinement, nous ensorcelle avec sa création Serpenti Spiga Ceramic. Cette montre, qui s'enroule autour du poignet telle un serpent royal, associe avec audace la céramique noire, l'or rose et les diamants. Son mouvement à quartz justifie son prix de 12 400 dollars. Lancées dans les années 1940, les montres Serpenti continuent de séduire par leur design unique et leur symbolisme puissant.

Céramique noire et or rose

Mouvement quartz de précision

Prix : $12,400

Cartier Révélation : Un Félin en Suspens

Avec sa montre Révélation, Cartier déploie un spectacle visuel où des perles d'or défilent pour former le visage d'un panthère avant de le laisser disparaître. Cette pièce à remontage manuel est animée par le Calibre 430 MC et est estimée à 112 000 dollars. Depuis 1914, la panthère incarne chez Cartier le pouvoir et l'élégance sans égale des prédateurs.

Rose gold et diamants enchâssés

Mouvement mécanique exclusif Calibre 430 MC

Jaquet Droz Petite Heure Minute Lion : La Majesté d'un Portrait Miniature

L'excellence artistique de Jaquet Droz se révèle pleinement dans Petite Heure Minute Lion. Ce garde-temps présente un portrait miniature d'un lion sur son cadran en émail, réalisé avec une précision époustouflante. Le talent des artisans est célébré dans chaque exemplaire limité à 28 pièces, rendant chaque montre unique. Proposée à 32 200 dollars, cette œuvre horlogère allie noblesse animale et finesse artisanale.

Cadran en émail peint à la main

Mouvement automatique 2653.P

ArtyA Wolf Tourbillon : Entre Rock and Roll et Mythologie Horlogère

L'ArtyA Wolf Tourbillon 1/1, conçue par l'artiste belge Bram Ramon, affiche un look agressif avec un cadran orné d'une tête de loup entourée de floralies. Ce mélange de mythologie et d'artisanat haut de gamme est typique de ArtyA et se trouve sublimé par un tourbillon volant. Avec son style biker et médiéval, cette pièce unique coûte 180 000 dollars.

Cadran gravé et sculpté minutieusement

Mouvement exclusif ArtyA avec tourbillon volant

L'Étrange Créature d'MB&F : L'Arachnophobia Horlogère

L'Arachnophobia, issue de la collaboration entre MB&F et L'Epée 1839, transcende la notion traditionnelle d'une horloge pour adopter les traits menaçants mais fascinants d'une araignée métallique. Inspirée par la sculpture géante « Maman » de Louise Bourgeois, cette création allie protection et menace dans une esthétique remarquablement macabre. Plus qu'une simple horloge murale ou de table, elle invite les amateurs à contempler le temps sous un nouveau jour.