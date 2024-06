L’heure des aventuriers : trois nouvelles montres baroudeurs signées Bremont, Hamilton et Mühle-Glashütte

Si les diamants sont les meilleurs amis des filles, les outils sont sans conteste les jouets préférés des garçons. Des perceuses aux scies sauteuses en passant par les marteaux et les pinces, la boîte à outils de ces messieurs a le bon accessoire pour chaque tâche. Il en va de même pour les montres, et plus particulièrement les modèles taillés pour l’aventure qui font un carton auprès des passionnés.

Des montres militaires aux garde-temps baroudeurs

Héritières des montres de terrain militaires de la première moitié du XXe siècle, les montres-outils modernes sont conçues pour durer et résister aux éléments, aux chocs et autres mésaventures du quotidien. Malgré leur nature robuste et leur focus sur la fonctionnalité, elles ne manquent pas de détails subtils et brillent par leur raffinement, comme le prouvent ces trois nouveautés.

Bremont Terra Nova Chronographe : le charme vintage du cadran de type « Field Watch »

La nouvelle collection Bremont Terra Nova s’inscrit dans la tradition des montres de terrain, avec un design inspiré des garde-temps portés par les soldats au début du XXe siècle. Le chronographe Terra Nova 42.5 en reprend les codes esthétiques, agrémentés d’un compteur et d’une lunette boussole rotative. Côté technique, on retrouve :

Un boîtier de 42,5 mm en acier inoxydable 904L ultra-résistant à la corrosion

Une lunette en céramique bidirectionnelle et un verre saphir protégeant le cadran des rayures

Une étanchéité à 100 mètres

Un mouvement automatique Sellita SW510 avec 56 heures de réserve de marche

Prix : 5 400 dollars.

Hamilton Khaki Field Expedition : le compagnon idéal des virées nature

Étanche à 100 mètres, dotée d’un cadran luminescent facile à lire, d’un bracelet robuste et d’un mouvement automatique avec 80 heures de réserve de marche, la Hamilton Khaki Field Expedition coche toutes les cases de la montre-outil, avec en prime une lunette boussole rotative bidirectionnelle. La collection s’enrichit de nouvelles variantes avec :

Des cadrans noirs, blancs et bleus

Des bracelets NATO verts, bleus et gris, ainsi qu’un bracelet métal

Des boîtiers en acier de 37 et 41 mm abritant un calibre H-10 avec spiral Nivachron antimagnétique

Prix : à partir de 945 dollars (bracelet NATO) et 1 045 dollars (bracelet métal).

Mühle-Glashütte Sportivo Compass Date : une nouveauté taillée pour le grand air

La Sportivo Compass Date est l’une des trois nouvelles montres de la collection Sportivo dévoilée cette année par Mühle-Glashütte. Pensée pour les activités outdoor, elle arbore une lunette boussole rotative bidirectionnelle permettant de déterminer les points cardinaux. On aime aussi :

Son cadran bleu dégradé avec une impressionnante texture gaufrée

Son calibre SW 200-1 personnalisé avec fonction stop seconde et date rapide

Son boîtier en acier de 42,5 mm étanche à 300 mètres

Son bracelet en canvas-caoutchouc ultra-résistant

Prix : environ 2 500 dollars.

Alliant technicité et style avec brio, ces trois montres signées Bremont, Hamilton et Mühle-Glashütte ont tout pour séduire les amateurs de garde-temps robustes, fiables et prêts à en découdre avec les activités outdoor les plus exigeantes.