L’Hermès Arceau Duc Attelé : une montre révolutionnaire et la plus compliquée de la marque

Présentée lors du salon Watches and Wonders 2024, l'Hermès Arceau Duc Attelé est sans aucun doute la création la plus époustouflante et la plus complexe jamais réalisée par Hermès, marquant un tournant esthétique et artisanal majeur pour la maison.

Un design repensé et emblématique

Cette montre renouvelle le design original d'Henri d'Origny créé en 1978, intégrant des attaches asymétriques en forme d'étrier et un boîtier rond de 43 mm. Le nouveau modèle se distingue par son cadran à motif guilloché rayé, aux tonalités de noir avec un revêtement anthracite, encapsulé sous un dôme de saphir.

Esthétique novatrice : Un cadran guilloché sous un dôme de saphir protecteur.

Édition limitée : Seulement 24 pièces disponibles pour les amateurs de haute horlogerie.

Complexité mécanique inégalée

Le mouvement manufacture Hermès H1926, un chef-d'œuvre de remontage manuel, est au cœur de cette montre. Il comprend 563 composants, dont 54 joyaux, et offre une réserve de marche de 48 heures. Le triple axe du tourbillon, visible à travers le dos de la montre en cristal de saphir, ajoute une complexité fascinante à cette pièce d'exception.

Mouvement H1926 : Un mécanisme complexe pour une précision maximale.

Réserve de marche : 48 heures d'autonomie, un exploit technique remarquable.

Carillon minute répétiteur

Le carillon minute répétiteur est un élément spectaculaire de cette montre de luxe. Il énonce les heures, les quarts d'heure et les minutes à l'aide de gongs en forme de diapason en « U » et de marteaux polis en forme de cheval, hommage subtil à l'héritage équestre de la maison Hermès. Cette fonctionnalité est non seulement un exploit technique mais aussi une célébration sonore de l'excellence d'Hermès.

Éléments sonores uniques : Gongs en forme de diapason et marteaux en forme de cheval.

Patrimoine équestre : Un hommage à l'histoire riche d'Hermès.

Options de personnalisation luxueuses

Disponible en titane ou en or rose, l'Arceau Duc Attelé est accompagné d'un bracelet en alligator mat anthracite ou bleu abyssal. Chaque détail a été méticuleusement pensé pour offrir une expérience visuelle et tactile inégalée, renforçant ainsi le statut de pièce de collection de cette montre.

Matériaux précieux : Choix entre le titane et l'or rose pour le boîtier.

Bracelets en alligator : Une finition élégante en alligator anthracite ou bleu.

L'Hermès Arceau Duc Attelé est bien plus qu'une montre ; c'est une œuvre d'art mécanique qui incarne le luxe, la précision et la tradition. Avec seulement 24 exemplaires disponibles, elle représente une acquisition exceptionnelle pour les connaisseurs et les passionnés d'horlogerie.