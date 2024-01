L’esprit avant-gardiste de Hublot incarné dans la nouvelle montre carrée Square Bang

Quand l'audace et l'innovation fusionnent, des créations hors normes voient le jour. C'est le cas de la nouvelle montre carrée de Hublot, la Square Bang. Cette pièce est-elle l'incarnation parfaite de l'esprit avant-gardiste que prône la maison Hublot ?

Un Héritage Inattendu

L'histoire horlogère est jalonnée de principes immuables, comme celui établi par Jean-Claude Biver pour Blancpain : une montre doit être ronde. Mais chez Hublot, les codes sont faits pour être réinventés. Ricardo Guadalupe, actuel PDG et ancien collaborateur de Biver, a toujours nourri l'ambition de créer une montre carrée, ambition concrétisée avec la Spirit of Big Bang en 2014.

Aujourd'hui, la gamme s'étoffe avec la Square Bang, qui pourrait représenter jusqu'à 30% des ventes de la marque à moyen terme. Une progression significative soulignant l'appétit du public pour des formes atypiques et un témoignage du dynamisme commercial de cette manufacture.

Une Identité Visuelle Forte

Reconnue pour sa diversité et son concept de « Fusion », Hublot se distingue par une multitude de matériaux innovants. De l'or Magic Gold inrayable au béton, en passant par le denim ou encore l'osmium, chaque matière est une invitation à redécouvrir la montre dans toutes ses dimensions.

Magic Gold avec 25% de céramique

Béton

Denim

Osmium

Cette variété trouve son expression ultime dans le Big Bang Unico All Black, où même les vis et poussoirs adoptent les teintes sombres caractéristiques. La Square Bang Unico All Black, déclinaison naturelle de ce modèle emblématique, s'impose ainsi comme une pièce maîtresse au design affirmé.

L'ADN d'une Montre atypique

La Square Bang conserve les traits distinctifs qui ont fait la renommée d'Hublot. Les vis en forme de H sont là; elles scellent l'appartenance à cette famille horlogère d'exception. Avec ses 81 composants individuels, elle complexifie encore davantage la structure déjà sophistiquée du Big Bang.

Cette montre carrée attire un public exclusif en quête de distinction. Elle s'avère être non seulement une prouesse esthétique mais également technique avec son mouvement manufacture Calibre HUB1280 visible à travers un cadran squelette intrigant.

Precision Mécanique et Esthétique Innovante

L'excellence mécanique n'est pas mise à mal par ce design novateur. Le mouvement rond s'intègre harmonieusement dans le boîtier carré grâce à un jeu subtil sur le cadran qui dissimule toute dissonance visuelle entre cercle et carré.

Mouvement manufacture Calibre HUB1280

Dial squelette permettant d'observer le mécanisme en action

La précision n'est pas en reste puisque nos tests révèlent un gain quotidien modeste sur machine chronométrique, confirmant ainsi la fiabilité attendue dans cet échelon horloger.