Les Rolex Yacht-Master portées par David et Victoria Beckham

Retour sur un moment iconique : David et Victoria Beckham arboraient des Rolex Yacht-Master assorties lors de l'annonce de leurs fiançailles en 1998, un détail qui refait surface grâce à un documentaire Netflix.

Un symbole de luxe et d'unité

En 1998, le couple Beckham a captivé le monde non seulement par leur statut de célébrités mais aussi par leur choix de montres lors de l'annonce officielle de leurs fiançailles. Cet événement s'est déroulé à Chester, au Royaume-Uni, où les deux stars sont apparues devant les photographes, Victoria dans une veste en cuir à bordure de fourrure et David dans un parka marine à capuche. À cette occasion, ils portaient des Rolex Yacht-Master en or jaune, assorties, soulignant leur cohésion non seulement en tant que couple mais aussi dans le choix de leur style.

La montre Rolex Yacht-Master

Lancée en 1992, la Yacht-Master était la première nouvelle ligne de montres introduite par Rolex depuis près de trois décennies. Les modèles portés par les Beckham comportaient des boîtiers de tailles différentes mais étaient tous deux en or jaune 18 carats avec des cadrans blancs. Ces montres allient élégance et robustesse, ce qui en fait un choix privilégié par de nombreuses célébrités comme Patrick Mahomes, Gordon Ramsay et Jay-Z aujourd'hui.

L'impact culturel et horloger

Le choix de porter des Rolex Yacht-Master par David et Victoria Beckham lors de leur engagement a marqué les esprits et reste un sujet de fascination pour les amateurs de montres et de culture pop. Leur apparence dans ces montres lors d'un événement aussi médiatisé illustre parfaitement la manière dont les célébrités peuvent influencer les perceptions des marques de luxe.

Cette montre n'est plus produite dans la configuration exacte portée par les Beckham, mais Rolex continue de proposer la Yacht-Master avec des variations modernes.

Où trouver ces montres aujourd'hui ?

Les montres portées par les Beckham ne sont plus disponibles dans la collection actuelle de Rolex, mais des versions masculines et féminines similaires peuvent encore être trouvées sur le marché de l'occasion. Par exemple, Bobs Watches propose actuellement les versions pour homme et femme de la Yacht-Master à des prix respectifs de 21 695 euros et 15 995 euros.

En résumé, les Rolex Yacht-Master de David et Victoria Beckham ne sont pas juste des montres, elles sont devenues des pièces de collection emblématiques qui continuent de susciter l'intérêt et l'admiration des passionnés d'horlogerie et de mode à travers le monde.