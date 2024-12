Vous avez peut-être remarqué que certaines Rolex font plus parler d’elles que d’autres en ce moment. En 2024, trois modèles en particulier attirent l’attention sur le marché de l’occasion. Petit tour d’horizon de ce phénomène plutôt intéressant.

Le marché de l’occasion : quand l’ancien devient tendance

Je me souviens encore de l’époque où acheter une montre d’occasion était vu d’un œil un peu suspicieux. Les temps ont bien changé ! Aujourd’hui, le marché des Rolex de seconde main est devenu un véritable phénomène. Et ce n’est pas Bob’s Watches, la plateforme spécialisée dans les Rolex vintage, qui me contredira. Leurs données montrent que trois modèles sortent particulièrement du lot cette année : le « Root Beer », le « Pepsi » et le « Polar« . (Oui, ces surnoms sont un peu amusants, on y reviendra).

Ces surnoms qui en disent long

Parlons un peu de ces fameux surnoms. Tenez, le « Root Beer » par exemple. Si vous vous demandez pourquoi on l’appelle comme ça, jetez un œil à son cadran brun et doré – ça ne vous rappelle rien ? La célèbre boisson américaine, bien sûr ! Et figurez-vous que sa popularité a grimpé de 433% cette année. Pas mal pour une montre qui doit son nom à un soda, non ?

Le « Pepsi », avec sa lunette rouge et bleue, fait aussi partie de ces modèles dont tout le monde parle (+134,8% de demande). À l’origine, c’était une GMT-Master II conçue pour les pilotes. Quant au « Polar », reconnaissable à son cadran blanc comme neige, il a vu sa cote grimper de 157%. C’est un Explorer II qui plaît particulièrement aux amateurs de sobriété.

Les prix : parlons-en franchement

Entre nous, les prix ont fait des bonds assez impressionnants depuis 2020. La Daytona, par exemple, prend environ 12% par an en moyenne (oui, vous avez bien lu). Et si vous cherchez des modèles plus rares comme le « Kermit » ou le « Sprite », attendez-vous à des augmentations encore plus marquées : +15% et +20% rien qu’en 2024.

Les cadrans qui font tourner les têtes

Vous savez ce qui est drôle avec les cadrans ? Le noir et le bleu restent les grands classiques (35% et 28% des ventes), mais le vert commence vraiment à faire son trou (+42% de demande). J’ai même vu récemment une vente aux enchères où un modèle avec cadran en météorite a créé la surprise. Ces petits bouts d’espace au poignet ont la cote, avec +25% de ventes cette année.

Mais pourquoi tant d’engouement ?

C’est une question que je me pose souvent. Je crois que c’est un mélange de plusieurs choses. D’abord, ces montres ont une vraie histoire à raconter. Et puis, soyons honnêtes, le marché de l’occasion permet d’accéder à des pièces qu’on ne trouve plus en boutique (ou alors avec des listes d’attente interminables).

Les réseaux sociaux y sont aussi pour quelque chose. Quand vous voyez défiler ces belles photos de montres vintage sur Instagram, difficile de résister… (Je parle d’expérience !)

Et pour la suite ?

2024 s’annonce comme une année intéressante pour le marché de l’occasion. Ces trois modèles – « Root Beer », « Pepsi » et « Polar » – nous montrent que les collectionneurs recherchent avant tout des pièces avec du caractère et une histoire.

Au final, ce qui est fascinant avec ces montres, c’est qu’elles ne sont pas juste des objets qui donnent l’heure. Chacune porte en elle un petit bout d’histoire horlogère. Et ça, ça n’a pas de prix (enfin, façon de parler).