Les prix des Rolex d’occasion montrent des signes de stabilisation

Les prix des montres Rolex d'occasion semblent enfin se stabiliser après une longue période de baisse, selon l'indice Bloomberg Subdial Watch. Cette tendance pourrait être liée à l'évolution des taux d'intérêt et aux fluctuations du marché des cryptomonnaies.

Un indice en légère hausse pour les Rolex

En décembre dernier, l'indice Bloomberg Subdial Watch, qui suit les 50 montres suisses les plus échangées en termes de valeur transactionnelle, est resté stable. Cependant, un sous-indice spécifique aux modèles Rolex a enregistré une hausse d'environ 0,7%. Cette légère progression est un signe encourageant pour le marché des montres de luxe d'occasion, qui a connu une baisse importante depuis avril 2022.

Les prix des montres de luxe d'occasion avaient grimpé en flèche pendant la pandémie, notamment grâce à l'essor du commerce électronique et à la demande croissante pour des modèles emblématiques de marques telles que Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet. Cependant, la tendance s'est inversée avec la hausse des taux d'intérêt et la chute des valeurs de cryptomonnaies.

Des facteurs économiques influençant le marché

L'une des raisons possibles pour cette stabilisation est l'évolution prévue des taux d'intérêt aux États-Unis cette année. En effet, les taux d'intérêt devraient commencer à baisser, ce qui pourrait soutenir les prix des montres de luxe d'occasion, en particulier les modèles Rolex. De plus, la performance récente du marché des cryptomonnaies pourrait également jouer un rôle dans cette stabilisation.

Il convient de noter que l'indice Subdial Rolex a progressé de 1% au cours des deux derniers mois, tandis que l'indice global, incluant également des modèles de Patek Philippe et Audemars Piguet, est resté inchangé sur la même période. Néanmoins, l'indice affiche toujours une baisse d'environ 7% sur les 12 derniers mois et de près de 30% en deux ans.

Les modèles les plus prisés

Parmi les modèles Rolex qui ont contribué à la hausse de l'indice en question, on retrouve :

La Rolex Daytona, une montre emblématique très recherchée par les collectionneurs et amateurs de montres de luxe

La Rolex Submariner, un classique intemporel apprécié pour sa robustesse et son style élégant

La Rolex GMT-Master II, une montre aux fonctionnalités avancées et au design soigné

Ces modèles sont non seulement appréciés pour leur esthétique et leur qualité, mais aussi pour leur valeur sur le marché de l'occasion. En effet, certains modèles rares ou éditions limitées peuvent atteindre des prix très élevés, faisant d'une Rolex d'occasion un véritable investissement.

Une évolution à surveiller de près

La stabilisation récente des prix des montres Rolex d'occasion est une tendance intéressante pour les collectionneurs, les investisseurs et les amateurs de montres de luxe en général. Il reste cependant à voir si cette tendance se poursuivra sur le long terme, car plusieurs facteurs peuvent influencer le marché, comme les fluctuations économiques ou la demande pour certains modèles spécifiques.

Pour le moment, il semble que le marché des montres de luxe d'occasion soit en voie de stabilisation, du moins en ce qui concerne les modèles Rolex. Les amateurs de montres et les investisseurs potentiels devront rester attentifs à l'évolution du marché pour déterminer si cette tendance se maintient ou non.