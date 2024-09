Les Nouvelles Seiko Speedtimer Vont Faire Trembler l’Horlogerie Suisse !

Le monde de l’horlogerie est en ébullition ! Seiko vient de dévoiler deux nouvelles versions de sa légendaire Speedtimer qui risquent bien de faire de l’ombre aux chronographes suisses les plus prestigieux. Plongeons sans plus attendre dans l’univers fascinant de ces garde-temps d’exception qui allient héritage vintage et technologie de pointe.

Un Retour aux Sources Qui Fait Mouche

La collection Prospex de Seiko ne cesse de s’étoffer, et cette fois-ci, ce n’est pas avec des montres de plongée mais bien avec deux nouveaux chronographes que la marque japonaise fait parler d’elle. Les nouvelles SRQ051 et SRQ053 s’inspirent directement d’un modèle emblématique de 1972, tout comme leurs prédécesseures sorties en novembre dernier.

Si la SRQ047 arborait un cadran panda classique, et la SRQ049 une édition limitée en panda inversé, les deux nouvelles venues jouent également la carte du panda inversé, mais avec une touche d’originalité qui ne manquera pas de séduire les amateurs.

Des Détails Qui Font Toute la Différence

Au premier coup d’œil, on pourrait croire que la SRQ053 est identique à l’édition limitée de l’an dernier. Mais en y regardant de plus près, les différences subtiles apparaissent. Là où la SRQ049 proposait un cadran gris foncé avec des compteurs argentés et des touches orange, la nouvelle venue opte pour un cadran noir profond, toujours avec des compteurs argentés, mais cette fois-ci rehaussés de pointes rouges sur les aiguilles du chronographe.

Quant à la SRQ051, elle se démarque par un sublime cadran bleu nuit qui apporte une touche de sophistication supplémentaire à l’ensemble. Cette variante pourrait bien devenir la coqueluche des collectionneurs en quête d’originalité.

Une Fiche Technique Qui Impressionne

Les deux modèles partagent des caractéristiques techniques communes qui n’ont rien à envier à la concurrence suisse :

– Boîtier en acier inoxydable traité antirayures de 42 × 49,5 × 14,6 mm

– Étanchéité jusqu’à 100 mètres

– Bracelet en acier inoxydable traité antirayures à neuf maillons

– Disposition classique à trois compteurs :

• Petite seconde à 3 heures

• Compteur des heures du chronographe à 6 heures

• Compteur 30 minutes à 9 heures

– Guichet de date discret entre 4 et 5 heures

Un Cadran Qui Attire Tous les Regards

Le soin apporté aux détails du cadran est tout simplement remarquable. La SRQ051 se pare d’un bleu profond rehaussé d’index appliqués, de compteurs argentés et d’une échelle tachymétrique blanche sur fond noir. La SRQ053 reprend le même agencement mais dans un élégant noir profond qui ne manquera pas de faire tourner les têtes.

Les amateurs de belles finitions apprécieront le grain concentrique présent sur les deux compteurs du chronographe et sur le réhaut, apportant une profondeur et une richesse visuelle supplémentaires à l’ensemble.

Un Mouvement Maison Qui Fait la Fierté de Seiko

Au cœur de ces beautés mécaniques bat le calibre 8R48, un mouvement chronographe automatique entièrement conçu et fabriqué par Seiko. Doté d’un embrayage vertical et d’une roue à colonnes, il garantit un fonctionnement précis et une sensation tactile incomparable lors de l’activation du chronographe.

Avec une réserve de marche de 45 heures et une précision annoncée de +25/-15 secondes par jour, ce mouvement n’a pas à rougir face à ses concurrents suisses. D’autant plus que Seiko est connu pour sous-estimer volontairement les performances de ses calibres, qui s’avèrent souvent bien plus précis dans la réalité.

Une Expérience au Poignet Exceptionnelle

C’est une fois au poignet que ces Speedtimer révèlent tout leur potentiel. Les proportions sont parfaitement équilibrées, offrant une présence affirmée sans pour autant paraître démesurées. Le diamètre de 42 mm pourrait effrayer certains, mais le design global de la montre la rend étonnamment portable, même sur des poignets fins.

Le bracelet à neuf maillons, lui aussi traité antirayures, ajoute une touche vintage bienvenue tout en assurant un confort optimal au quotidien. C’est ce savant mélange entre héritage et modernité qui fait tout le charme de ces nouvelles Speedtimer.

Un Rapport Qualité-Prix Qui Défie Toute Concurrence

Avec un prix fixé à 2 700 euros, ces Seiko Prospex Speedtimer se positionnent comme une alternative sérieuse aux chronographes suisses bien plus onéreux. Peu de marques peuvent se vanter de proposer un chronographe à mouvement manufacture dans cette gamme de prix, qui plus est avec un tel niveau de finition et un pedigree historique aussi riche.

Le Verdict Final

Les nouvelles Seiko Prospex Speedtimer SRQ051 et SRQ053 sont bien plus que de simples montres : ce sont de véritables témoignages du savoir-faire horloger japonais. Elles incarnent à la perfection la philosophie de Seiko, alliant respect des traditions et innovation technique.

Disponibles dans les boutiques Seiko et chez les revendeurs agréés à partir du 1er octobre 2024, ces garde-temps risquent fort de devenir les nouvelles coqueluches des amateurs d’horlogerie. Qu’on se le dise : avec ces Speedtimer, Seiko prouve une fois de plus qu’il faut compter sur elle pour bousculer les codes de l’horlogerie haut de gamme.