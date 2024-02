Les nouvelles merveilles célestes d’Orient Star : les montres M34 F8 Date révélées

La marque horlogère Orient Star surprend une nouvelle fois les passionnés d'astronomie et de haute horlogerie avec le lancement de ses deux nouveaux modèles M34 F8 Date, une célébration étincelante des pluies de météores des Perséides.

Une inspiration stellaire continue

Après le succès retentissant de ses montres squelette M34 F7, Orient Star repousse les limites de l'innovation avec l'introduction de sa dernière création, le modèle M34 F8 Date. Cette nouvelle série se distingue par deux versions uniques : l'une avec un cadran blanc et l'autre avec un cadran bleu. Le modèle blanc, particulièrement exclusif, est édité à seulement 160 exemplaires, faisant de lui une pièce de collection convoitée. Quant à la version régulière, elle arbore un magnifique cadran bleu, accessible à un public plus large.

Une conception raffinée

Les deux variantes sont encapsulées dans un boîtier en acier inoxydable élégant de 40 mm de diamètre, mettant en valeur des cadrans minutieusement gravés à la main. Ces derniers capturent la beauté poétique des pluies de météores des Perséides, un spectacle céleste qui a longtemps servi d'inspiration à la collection. La finesse et la précision de ces gravures témoignent du savoir-faire exceptionnel d'Orient Star dans l'art horloger.

Performance et précision

Le cœur battant de la M34 F8 est le calibre automatique F8N64, conçu en interne par Orient. Ce mouvement offre une impressionnante réserve de marche de jusqu'à 60 heures, permettant à la montre de fonctionner avec précision même après deux jours sans être portée. Un indicateur discret de la réserve de marche est situé sous le marquage de 12 heures, tandis qu'une petite fenêtre date est astucieusement placée à côté de l'indice de 3 heures.

Un investissement dans le temps

Le prix de ces chefs-d'œuvre horlogers varie entre 2 500 et 2 700 euros, un investissement justifié par la qualité, la rareté et la beauté artistique de ces montres. Disponibles désormais pour les amateurs et collectionneurs, ces montres ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps, mais de véritables œuvres d'art à porter au poignet.

La collection M34 F8 Date d'Orient Star est bien plus qu'une simple série de montres ; c'est une invitation à porter un morceau de la voûte céleste à votre poignet. Que vous soyez un amateur d'astronomie, un collectionneur de montres ou simplement à la recherche d'un objet unique qui allie art et technologie, ces montres sont conçues pour vous inspirer et vous émerveiller. Avec leur disponibilité limitée, il serait sage de ne pas tarder à faire partie de l'élite des propriétaires d'une pièce aussi exceptionnelle.