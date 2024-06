Le label « Swiss Made » est omniprésent sur les cadrans des montres, évoquant qualité et fiabilité. Mais au-delà de cette promesse, ce label ne cache-t-il pas une forme de protectionnisme de la part de l’industrie horlogère suisse ? Ariel Adams, fondateur d’aBlogtoWatch, nous livre son point de vue sur la question.

Le « Swiss Made », un gage de qualité né d’une nécessité

À l’origine, le label « Swiss Made » permettait aux consommateurs d’identifier rapidement les montres suisses qui leur donneraient l’heure avec précision, à une époque où les garde-temps étaient avant tout des objets utilitaires. Choisir une montre fiable et durable était alors primordial, et le « Swiss Made » se voulait un gage de qualité justifiant un prix plus élevé.

Une définition légale qui ne fait pas l’unanimité

Aujourd’hui, le « Swiss Made » est davantage un label commercial qu’une promesse spécifique. Selon la loi suisse, il n’impose pas que 100% des composants soient fabriqués en Suisse, ce qui suscite des critiques :

Certains déplorent un manque de transparence pouvant induire les consommateurs en erreur

D’autres marques suisses estiment que le « Swiss Made » devrait refléter une « swissness » plus importante

Le « Swiss Made », un outil au service du protectionnisme ?

Au-delà de ces débats, une question se pose : les acheteurs de montres doivent-ils réellement se soucier de l’origine précise des composants ? Dans un contexte de mondialisation, est-il politiquement correct de promouvoir un protectionnisme à outrance en faveur d’un seul petit pays, aussi prospère soit-il ?

La Suisse semble vouloir maximiser les dépenses qui restent sur son territoire

Mais ne devrait-elle pas plutôt partager les bénéfices avec les marchés qui la soutiennent, comme les États-Unis ?

Célébrer l’excellence horlogère suisse tout en soutenant un écosystème mondial

S’il est indéniable que la Suisse excelle dans la culture horlogère et la fabrication de composants de précision, grâce à son histoire et son savoir-faire uniques, l’industrie des montres de luxe est aujourd’hui un réseau mondial. De la conception à la vente en passant par le marketing, de multiples acteurs internationaux contribuent au succès des marques.

Dans ce contexte, le « Swiss Made » ne devrait pas être un prétexte pour ne se préoccuper que de son pré carré. Si l’industrie horlogère suisse veut être durable, elle doit aussi protéger et soutenir cet écosystème mondial qui la fait vivre.

En définitive, au-delà des questions de protectionnisme ou de prestige, le plus important est peut-être de veiller à ce que le label « Swiss Made » continue de garantir l’excellence et l’innovation qui font la renommée des montres suisses, tout en valorisant la contribution de tous les acteurs de cette industrie mondialisée.