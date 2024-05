Les montres les plus emblématiques du cinéma : de véritables stars à part entière

Depuis que collectionner des montres est devenu au moins aussi intéressant que d'obtenir un autographe de son acteur préféré, les montres au cinéma fascinent les passionnés d'horlogerie.

De la Monaco de Steve McQueen dans Le Mans à la Seiko Giugario de Ripley dans Aliens, en passant par la Datejust de Christian Bale dans American Psycho, ces garde-temps sont souvent devenus aussi célèbres que les films dans lesquels ils apparaissent. Parfois, comme la Master Ultra Thin Perpetual de Jaeger-LeCoultre dans Doctor Strange ou l'horloge sans aiguilles dans Les Fraises sauvages d'Ingmar Bergman, ces montres ont même joué un rôle bien plus important qu'un simple accessoire. Zoom sur quelques apparitions marquantes sur grand écran.

Pulp Fiction (1994) : la montre de famille cachée là où personne n'irait la chercher

Le chef-d'œuvre de Tarantino a non seulement valu à John Travolta, Samuel L. Jackson et Uma Thurman des nominations aux Oscars, mais il a aussi mis en scène un héritage familial avec peut-être l'une des histoires les plus insolites : la montre en or du grand-père du boxeur Butch Coolidge (Bruce Willis). Comme nous l'apprenons dans le monologue du capitaine Koons (Christopher Walken), Orion Coolidge avait initialement acheté cette Lancet dans un magasin général à Knoxville au début du siècle. Lorsqu'il s'est engagé pour servir pendant la Première Guerre mondiale, Orion l'a donnée à son fils Dane, qui la portera plus tard en tant que soldat pendant la Seconde Guerre mondiale.

Lors de la bataille de l'île de Wake, Dane réalise qu'il pourrait ne pas rentrer chez lui et la confie à un mitrailleur de l'armée de l'air nommé Winocki en lui demandant de la remettre à sa femme et à son fils (le père de Butch). Ce dernier sera abattu au-dessus de Hanoï pendant la guerre du Vietnam et enfermé dans un camp de prisonniers, portant toujours la montre en or. La seule façon dont il pensait pouvoir la sauver était de la cacher du Viet Cong au dernier endroit où l'on voudrait porter une montre. Cinq ans plus tard, sur son lit de mort, il remet la montre à son ami Koons qui a dû également la cacher de la même manière pour la garder en sécurité jusqu'au jour où il pourra enfin la donner à Butch.

Interstellar (2014) : quand une montre permet de communiquer à travers l'espace-temps

L'épopée de science-fiction de Christopher Nolan ne serait pas la même sans la montre Hamilton Khaki Field de Joseph Cooper (Matthew McConaughey), peut-être le meilleur placement de produit de l'histoire du marketing horloger. Peu avant de quitter la Terre (et notre galaxie) en tant que pilote du vaisseau spatial Endurance, Cooper donne la montre en souvenir à sa fille « Murph », âgée de 10 ans, pour comparer leurs temps relatifs à son retour.

Il utilise ensuite la montre depuis l'intérieur d'un immense tesseract pour communiquer avec elle à travers différentes périodes temporelles en manipulant la trotteuse, utilisant le code Morse pour transmettre les données quantiques collectées à l'intérieur de l'horizon des événements, permettant ainsi l'exode et la survie de l'humanité.

La montre est devenue connue des fans du film sous le nom de montre « Murph » et a finalement été commercialisée par Hamilton en 2019.

Apollo 13 (1995) : quand une Speedmaster sauve une mission spatiale

Le film de Ron Howard sur la mission lunaire Apollo 13 qui a mal tourné n'est qu'un des nombreux films sur l'espace incontournables avec une Omega Speedmaster Professional. Mais puisque la montre a été utilisée par John Leonard « Jack » Swigert, Jr. (joué par Kevin Bacon dans le film) pour chronométrer une manœuvre de 14 secondes qui s'est avérée cruciale pour ramener l'équipage sur Terre, il s'agit sans aucun doute de l'un des rôles les plus importants de la Speedmaster.

Les Dents de la mer (1975) : le mystère de la montre de plongée de Richard Dreyfuss

Dans le classique de Steven Spielberg sur les requins, Richard Dreyfuss, dans le rôle de Matt Hooper, portait une montre de plongée assez ordinaire qui s'est transformée en un mystère frustrant pour les passionnés de montres du monde entier pendant des décennies. Jusqu'en 2010, lorsque Gary et Christian Stock ont pu révéler qu'il s'agissait d'une Alsta Nautoscaph. Le duo a contacté Dick Warlock, le cascadeur qui est entré dans la cage avec le requin dans l'eau, et le coordinateur des cascades Ted Grossman.

James Bond : Goldeneye (1995) – Omega détrône Rolex au poignet de 007

Le dix-septième film de la série James Bond, et le premier avec Pierce Brosnan dans le rôle de l'agent secret, a fait passer le placement de produits dans l'industrie horlogère à un niveau supérieur. À une époque où les gens étaient encore fous des montres Swatch, Omega a réussi un coup de maître marketing en équipant Bond (à l'origine un homme Rolex) de la Seamaster Professional 300 (dotée de gadgets comme un laser et un détonateur à distance).

Non seulement la montre est un élément important de l'intrigue à plusieurs reprises dans le film, mais elle a permis à Omega de décupler ses ventes et d'introduire une nouvelle génération d'acheteurs dans le monde de l'horlogerie de luxe suisse.

Daylight (1996) : Sylvester Stallone propulse Panerai sur le devant de la scène

Avec une note de seulement 5,9 sur IMDB et un consensus des critiques sur Rotten Tomato selon lequel le film « semble conçu pour agacer le public jusqu'à la soumission », Daylight n'était certainement pas le plus grand rôle de Sylvester Stallone. Néanmoins, la performance de Kit Latura (Stallone) dans un tunnel reliant Manhattan et le New Jersey a apporté à la marque de montres italienne Panerai l'exposition nécessaire et a entraîné une demande nettement plus importante (ainsi que d'autres apparitions dans des films d'action).

Monte là-dessus ! (1923) : l'image culte d'Harold Lloyd suspendu aux aiguilles d'une horloge

Ce film muet américain mettant en vedette Harold Lloyd (jouant son propre rôle de vendeur aux grands magasins De Vore) comprend l'une des images les plus célèbres de l'ère du cinéma muet : Lloyd s'accrochant désespérément aux aiguilles d'une grande horloge alors qu'il est suspendu à l'extérieur d'un gratte-ciel au-dessus de la circulation pour attirer les gens dans le magasin de son employeur. Plusieurs bâtiments différents de la 1ère à la 9ème rue du centre-ville de Los Angeles ont été utilisés, avec des décors construits sur leurs toits pour correspondre à la façade du bâtiment principal, l'International Bank Building à Temple et Spring Streets.

Kingsman : Services secrets (2014) – Quand le cofondateur de Bremont fait une apparition

Le film hilarant de Matthew Vaughn sur une organisation d'espionnage et sa dernière recrue Gary « Eggsy » Unwin (Taron Egerton) luttant contre une menace mondiale d'un génie de la technologie tordu a également amené trois montres Bremont sur grand écran. Encore plus impressionnant, le cofondateur de Bremont, Nick English, a lui-même réussi à faire une apparition en tant que Kingsman.

Bulova : Le premier spot publicitaire télévisé au monde (1941)

Bien qu'il ne s'agisse évidemment pas d'un film, le premier spot publicitaire télévisé au monde mérite tout de même de figurer dans cette liste. Il a été diffusé le 1er juillet 1941 sur WNBT-TV de NBC avant le début d'un match de baseball à New York entre les Brooklyn Dodgers et les Philadelphia Phillies. La publicité ne durait que 10 secondes et a coûté à l'entreprise 9 $ (4 $ pour le temps d'antenne et 5 $ pour les « frais de station »). Presque aussi impressionnant : en 1926, Bulova avait diffusé la première publicité radio nationale.

American Bluff (2013) : une Rolex GMT-Master II anachronique au poignet de Louis C.K.

American Bluff raconte l'histoire de l'escroc Irving Rosenfeld (Christian Bale) qui, avec sa partenaire britannique Sydney Prosser (Amy Adams), travaille pour l'agent du FBI Richie DiMaso (Bradley Cooper) en 1978. En parlant d'arnaque : le personnage de Louis C.K., le superviseur du FBI Stoddard Thorsen, a présenté aux spectateurs une Rolex GMT-Master II en or, plus de deux décennies avant que cette version particulière de la montre ne soit réellement commercialisée par la marque genevoise.

Des montres de légende qui ont marqué l'histoire du cinéma, devenant parfois de véritables stars à part entière. Qu'elles soient au cœur de l'intrigue ou simplement un accessoire emblématique au poignet des plus grands acteurs, ces garde-temps ont su capter la lumière des projecteurs et fasciner les passionnés d'horlogerie du monde entier. Une belle preuve que le 7ème art et l'art horloger peuvent faire bon ménage pour notre plus grand plaisir.