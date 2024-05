Les montres les plus abordables (ou les moins chères) de 10 marques horlogères de luxe !

S'offrir une montre d'une marque prestigieuse ne signifie pas forcément devoir vendre sa voiture. Découvrez notre sélection des modèles les moins chers chez Rolex, Omega, Panerai et autres géants de l'horlogerie de luxe. Des garde-temps d'exception à des prix plus accessibles, pour mettre un pied dans l'univers du haut de gamme sans se ruiner.

Le luxe horloger, tout est relatif

La notion de montre abordable ou de luxe est différente pour chacun. Tout est question de perspective. Mais il existe indéniablement un modèle le plus abordable pour chaque marque, aussi haut de gamme soit-elle. Et le point de départ des tarifs d'une marque n'est pas seulement le moyen le plus accessible d'arborer un nom prestigieux à son poignet, cela en dit aussi long sur le positionnement de la marque elle-même.

Bien sûr, la haute qualité, le savoir-faire, la confiance et la réputation que les meilleurs horlogers du monde ont bâtis au fil du temps (dans certains cas, sur des siècles) ont un prix. Mais il existe des moyens de mettre un pied dans leur univers. L'un d'eux consiste à se tourner vers leurs produits d'entrée de gamme.

Notre sélection des montres les plus abordables chez 10 grandes marques de luxe

Nous avons passé au crible les catalogues de dix des marques horlogères les plus onéreuses pour dénicher la montre absolument la moins chère de chacune, pouvant être considérée comme un modèle unisexe ou masculin (les montres pour femmes ayant généralement un prix d'entrée inférieur). Ces garde-temps ne sont peut-être pas ceux de vos rêves (ou peut-être que si !), mais ils représentent le moyen le plus abordable d'arborer des marques comme Rolex et Omega à votre poignet.

Voici les modèles sélectionnés, avec leurs caractéristiques principales et leur prix en euros :

Rolex Oyster Perpetual 34 : 34 mm, mouvement automatique Rolex Cal. 2232, étanche à 100 m. Prix : 6 500 €

: 34 mm, mouvement automatique Rolex Cal. 2232, étanche à 100 m. Prix : 6 500 € Omega De Ville Prestige : 39,5 mm, mouvement automatique Omega Cal. 2500 (base ETA), étanche à 30 m. Prix : 4 000 €

: 39,5 mm, mouvement automatique Omega Cal. 2500 (base ETA), étanche à 30 m. Prix : 4 000 € Panerai Radiomire Officine : 45 mm, calibre P.6000 à remontage manuel, étanche à 100 m. Prix : 5 500 €

: 45 mm, calibre P.6000 à remontage manuel, étanche à 100 m. Prix : 5 500 € Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Monoface Quartz : 35,78 x 21 mm, mouvement quartz Jaeger-LeCoultre Cal. 657, étanche à 30 m. Prix : 7 800 €

: 35,78 x 21 mm, mouvement quartz Jaeger-LeCoultre Cal. 657, étanche à 30 m. Prix : 7 800 € Cartier Ronde Must : 36 mm, mouvement Quartz Haute Autonomie de Cartier, étanche à 30 m. Prix : 3 650 €

: 36 mm, mouvement Quartz Haute Autonomie de Cartier, étanche à 30 m. Prix : 3 650 € IWC Pilot's Watch Automatic 36 : 36 mm, calibre IWC 35111 (base Sellita), étanche à 60 m. Prix : 4 850 €

: 36 mm, calibre IWC 35111 (base Sellita), étanche à 60 m. Prix : 4 850 € Breitling Endurance Pro : 44 mm, calibre Breitling 82 à quartz (base ETA), étanche à 100 m. Prix : 3 800 €

: 44 mm, calibre Breitling 82 à quartz (base ETA), étanche à 100 m. Prix : 3 800 € Tudor 1926 : 36 mm, mouvement automatique Sellita SW200-1, étanche à 100 m. Prix : 2 140 €

: 36 mm, mouvement automatique Sellita SW200-1, étanche à 100 m. Prix : 2 140 € TAG Heuer Formula 1 Quartz : 41 mm, mouvement quartz suisse, étanche à 200 m. Prix : 1 600 €

: 41 mm, mouvement quartz suisse, étanche à 200 m. Prix : 1 600 € Grand Seiko Heritage Quartz SBGX263 : 37 mm, calibre quartz 9F62, étanche à 100 m. Prix : 2 450 €

Rolex Oyster Perpetual 34 : l'essentiel du savoir-faire Rolex à moins de 7 000 €

Disponible en plusieurs couleurs de cadran ludiques et en cinq tailles, l'Oyster Perpetual est, à bien des égards, la Rolex par excellence. Avec un affichage simple de l'heure dans un boîtier Oyster en acier inoxydable sur l'emblématique bracelet Oyster, elle offre les caractéristiques de base que vous attendez de la marque, notamment une précision chronométrique superlative, une construction robuste et une étanchéité à 100 mètres.

Avec son diamètre de 34 mm, c'est à peu près la montre Rolex la plus abordable que l'on puisse considérer comme masculine. Les versions plus petites pour femmes (28 et 31 mm) coûteront un peu moins cher, tandis que les modèles plus grands (36 et 41 mm) seront un peu plus onéreux. Mais à partir de 6 500 €, on a déjà accès à l'essentiel de l'ADN Rolex.

Omega De Ville Prestige : l'échappement co-axial à moins de 5 000 €

Lorsqu'on pense à Omega, les collections Speedmaster et Seamaster viennent immédiatement à l'esprit. Mais la marque a d'autres lignes qui méritent le détour, à commencer par la De Ville. Déclinée en une myriade de versions, la De Ville Prestige Co-Axial donne accès au fameux échappement co-axial, conçu par le grand horloger George Daniels.

Il est possible de trouver des modèles pour femmes avec des diamètres inférieurs et des mouvements à quartz pour moins cher chez Omega (à partir d'environ 3 000 €). Mais les options masculines et unisexes les plus intéressantes débutent avec cette montre habillée automatique très bien proportionnée, à partir de 4 000 €.

Panerai Radiomire Officine : l'esprit Panerai old-school à moins de 6 000 €

Dotée d'un mouvement manufacture P.6000 à remontage manuel avec 3 jours de réserve de marche, cette montre à l'affichage de l'heure uniquement (pas de date) propose l'expérience Panerai old-school dans toute sa pureté. On retrouve le boîtier surdimensionné en forme de coussin et le cadran lumineux avec de grands chiffres arabes, sans le fameux « sandwich dial » (un cadran à deux couches avec du luminescent entre les deux) signature de la marque.

Avec son mouvement manuel et son étanchéité à 100 m, cette Radiomir dont le look s'inspire des premières montres militaires Panerai des années 1930 est une belle porte d'entrée dans l'univers du célèbre horloger dont les racines sont liées à la marine italienne. Le tout pour moins de 6 000 €.

Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Monoface Quartz : l'iconique Reverso en version mini et quartz

La Reverso la moins chère du catalogue Jaeger-LeCoultre, cette déclinaison de la montre iconique dispose d'un mouvement à quartz à la place d'un calibre mécanique ainsi que d'une taille réduite, mais reste à tous autres égards une Reverso classique. Avec sa tête de montre réversible et son boîtier en acier, la Reverso Classic Small est parfaite pour la gravure et la personnalisation.

Cette version s'adresse plutôt aux femmes mais on peut la considérer comme unisexe, la forme rectangulaire donnant une impression de porter plus grand qu'on ne le pense. Il est également possible d'opter pour une taille supérieure (40,1 x 24,4 mm) pour 200 € de plus. Et avec un budget de 7 900 €, on peut s'offrir le même modèle small avec un mouvement mécanique à remontage manuel. Mais pour découvrir la Reverso, cette version quartz à moins de 8 000 € est déjà très séduisante.

Cartier Ronde Must : le style Cartier dans une montre polyvalente à moins de 4 000 €

La Ronde Must arbore une taille versatile de 36 mm et tous les codes de Cartier : un élégant cadran blanc avec chiffres romains, des aiguilles fines et une couronne ornée d'une spinelle synthétique en forme de cabochon. Du Cartier classique en diable ! De plus, le mouvement à quartz « Haute Autonomie » maison offrira 8 ans d'autonomie avant de devoir changer la pile.

Pour un look Cartier encore plus traditionnel, la Tank Must à quartz ne coûte que quelques centaines d'euros de plus. Il existe aussi des versions automatiques de chaque modèle pour un cran au-dessus en terme de prix. Mais à l'entrée de gamme absolue de Cartier, on trouve des Must plus petites pour femmes, en Ronde et en Tank. Un ticket d'entrée déjà très désirable dans l'univers Cartier pour moins de 4 000 €.

IWC Pilot's Watch Automatic 36 : une montre de pilote IWC en 36 mm à moins de 5 000 €

Aucune marque n'est plus associée aux montres de pilote qu'IWC, et sa vaste collection Pilot's Watch s'inspire de son histoire dans les airs. Le cadran ultra lisible avec chiffres arabes blancs et les autres attributs classiques qui définissent à la fois la ligne IWC et les montres d'aviateur en général, tout est là dans l'Automatic 36.

Pour un peu plus, la Pilot's Watch Spitfire de 39 mm (4 900 €) offre une touche militaire rétro en plus et un mouvement automatique maison. Mais cette Automatic 36 reste la porte d'entrée la plus accessible et la plus charmante chez IWC, avec son cadran bleu soleil et son diamètre contenu de 36 mm. L'essence du style IWC pour moins de 5 000 €.

Breitling Endurance Pro : le look sportif Breitling en matériau high-tech à moins de 4 000 €

Disponible en plusieurs coloris sportifs, l'Endurance Pro affiche des caractéristiques sérieuses, dont le matériau maison Breitlight, un composite high-tech réputé plus léger et plus dur que le titane avec l'aspect du carbone forgé. Une montre imposante de 44 mm de diamètre, mais dont le poids est compensé par l'extrême légèreté de seulement 64,6 grammes.

À l'intérieur, le mouvement chronographe à quartz thermocompensé contribue aussi à la légèreté et la finesse de l'ensemble. Et le style affiche toute l'audace et le mordant de la marque, que l'on aime ou que l'on déteste. Nous, on adore ! Le tout pour moins de 4 000 €.

Tudor 1926 : une plongée vintage dans le passé de Tudor à moins de 2 500 €

S'inspirant des références classiques de Tudor d'antan, la 1926 est une montre robuste à l'affichage de l'heure uniquement, déclinée en plusieurs tailles, couleurs de cadran et options de bracelet. Elle s'appuie sur le vénérable calibre Sellita SW200 qui maintient le prix raisonnable, avec une étanchéité à 100 m pour un usage quotidien en toute tranquillité.

Il existe aussi une version pour femmes encore un peu moins chère (2 080 €). Mais même si c'est techniquement la Tudor la moins chère, ses 28 mm de diamètre la destinent à de petits poignets. Pour un homme, cette 1926 de 36 mm est le ticket d'entrée idéal chez la petite sœur de Rolex, pour moins de 2 500 €. Difficile de faire mieux à ce prix.

TAG Heuer Formula 1 Quartz : la ligne la plus accessible de TAG Heuer à partir de 1 600 €

Qu'elle soit animée par un mouvement automatique ou à quartz comme ce modèle d'entrée de gamme masculin, la collection Formula 1 est la plus accessible chez TAG Heuer. Proposée en de multiples déclinaisons, elle constitue un point d'entrée pour qui veut le look TAG Heuer sans lâcher une somme conséquente pour un chronographe mécanique comme une Carrera ou une Monaco.

De nombreuses combinaisons de cadran et de bracelet laissent un vaste choix (même si seule la version illustrée ici rentre dans le prix annoncé). Et cerise sur le gâteau, la très attendue réédition de la Formula 1 originelle, fruit d'une collaboration avec la marque de vêtements Kith, ne coûte que 50 € de plus. Le moyen le plus accessible de s'offrir une TAG Heuer neuve pour moins de 2 000 €.

Grand Seiko Heritage Quartz SBGX263 : une Grand Seiko à quartz mais tout sauf basique à moins de 2 500 €

Qu'on ne s'y trompe pas : ce n'est pas parce que ces montres ont des mouvements à quartz qu'elles sont moins impressionnantes que ce pour quoi Grand Seiko est réputé. Avec son boîtier en acier de 37 mm parfaitement proportionné et son bracelet assorti, son étanchéité à 100 m, un calibre Seiko 9F entièrement décoré et précis à 10 secondes par an, la SBGX263 est une montre de tous les jours élégante et une introduction idéale à l'univers Grand Seiko.

Et si le cadran argenté ne vous dit rien, il existe aussi une version à cadran noir (SBGX261) au même prix. Grand Seiko a régulièrement éliminé ses modèles les moins chers en montant en gamme (comme beaucoup de marques), donc cette série SBGX n'a malheureusement plus très longtemps à vivre. Raison de plus pour en profiter tant qu'il est encore temps, pour moins de 2 500 €.

Des garde-temps d'exception à prix d'ami

S'offrir une montre de luxe auprès d'une marque prestigieuse n'est pas forcément synonyme de budget faramineux. Comme nous venons de le voir, la plupart des grands noms de l'horlogerie haut de gamme proposent des modèles d'entrée de gamme qui permettent de goûter à leur univers et à leur savoir-faire sans se ruiner.

Certes, ces montres ne sont peut-être pas celles dont vous rêvez secrètement, mais elles n'en restent pas moins des garde-temps d'exception signés des plus grandes manufactures. Des pièces de haute horlogerie à des tarifs plus accessibles, qui vous feront entrer dans le cercle très fermé des amateurs de belles montres.

Bien sûr, nous parlons ici de montres neuves. Si votre budget est encore plus serré, vous pouvez aussi vous tourner vers le marché de l'occasion, qui recèle de nombreuses pépites à des prix encore plus doux. Mais dans tous les cas, ces modèles d'entrée de gamme constituent un premier pas idéal dans le monde merveilleux des montres de luxe.

L'essentiel est de se faire plaisir en s'offrant une belle pièce qui vous ressemble et vous accompagnera dans la durée. Une montre qui a du sens pour vous et dont vous serez fier. Et peu importe qu'elle soit le modèle le moins cher de la marque, l'important est ce qu'elle représente et les émotions qu'elle vous procure.

Alors si vous hésitiez encore à sauter le pas, foncez ! Le bonheur est à portée de poignet, et il n'a pas forcément de prix. La preuve avec ces 10 montres d'exception, véritables portes d'entrée vers l'univers enchanté des plus grandes marques horlogères. À vous de choisir celle qui fera battre votre cœur.